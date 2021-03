Vaccins Covid-19: Comment Bolloré a assuré la livraison des 500 000 doses

Dans le cadre de la campagne de vaccination des populations ivoiriennes contre la Covid-19, Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire a réalisé, avec succès, le 26 février 2021, l’enlèvement sur le tarmac de l’aéroport Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan, le dédouanement et la livraison de plus de 500 000 doses de vaccins et de seringues.

Vaccination contre la Covid-19: La première phase en cours en Côte d’Ivoire depuis le 1er mars 2021

Mandatées par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), les équipes de Bolloré Transport & Logistics ont déployé des solutions logistiques dès l’atterrissage de l’avion à l’aéroport international d'Abidjan. Les 28 colis de vaccins Astra Zeneca d’un poids de 1,8 tonnes et les 25 colis de seringues de 3,8 tonnes ont ensuite été transportés, puis livrés au client, dans des conditions garantissant le maintien de la chaîne de froid.

Engagée dans la lutte contre la Covid-19, Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire met son expertise et ses solutions logistiques au service des acteurs de la lutte contre cette pandémie. Elle a en outre, fait don d’un dispensaire mobile pour les tests et offert des équipements pour renforcer les capacités de l’Institut National d’Hygiène Publique et de l’Institut Pasteur. Du gel, des masques et des vivres ont été également distribués aux populations.

« Grâce à nos 1500 collaborateurs ivoiriens, nous sommes heureux de contribuer à la mise à disposition de nos populations, des premières doses de vaccins contre cette maladie. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités ivoiriennes et l’Unicef dans l’optique d’accompagner par notre savoir-faire, les opérations en faveur de la santé en Côte d’Ivoire », a indiqué Joël HOUNSINOU, Directeur général de Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire.

Le 1er mars 2021, l’actuel Premier ministre par intérim, Patrick Achi, a procédé au lancement de la première phase de la vaccination contre la Covid-19. « Le vendredi 26 février, nous avons reçu les 504 000 premières doses de vaccins contre la Covid-19 destinées à la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, nous sommes extrêmement heureux et fiers de procéder au lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 », a déclaré Patrick Achi qui avait promis l’arrivée très prochaine, d’ 1,5 million de doses supplémentaires.

Cette campagne de vaccination s’inscrit dans le cadre du mécanisme Covax qui permet à tous les pays de bénéficier de l’égal accès aux vaccins, afin de mieux protéger leurs populations. Selon Patrick Achi, la vaccination contre la Covid-19 est une preuve de l’efficacité et de la réactivité du système de santé ivoirien. Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé n’avait pas manqué d’indiquer que cette première phase va concerner uniquement le District d’Abidjan, épicentre de la pandémie.

Il a fait savoir que la vaccination gratuite et volontaire, devrait contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la Covid-19, rappelant que le vaccin ‘’Astra Zeneca’’ (…) administré, est homologué par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’objectif de cette première phase est de vacciner 70% de chaque cible prioritaire identifiée, soit 5,6 millions de personnes. Ces cibles sont réparties en deux groupes.

Le premier est constitué du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité ainsi que des enseignants. Le second groupe est composé des personnes de plus de 50 ans, des porteurs de pathologies chroniques et des voyageurs. Par la suite, la vaccination sera étendue à la population carcérale et aux personnes âgées de 18 à 49 ans. L’objectif à terme étant de vacciner 19,6 millions de personnes.