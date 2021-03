Une affaire "de prostituée" divise Emmanuelle Kéïta et Lolo Beauté

La guerre est déclarée entre les deux influenceuses ivoiriennes que sont Emmanuelle Kéïta et Lolo Beauté. Ce qui s’est passé.

Emmanuelle Kéita interroge violemment la soeur de Makosso: "Lolo Beauté, qui t’a donné l’occasion de parler de moi?"

Tout est parti d’une publication de la promotrice du Suggar Daddy, qui dit avoir été, à plusieurs reprises, victime d'attaques répétées venant de la sœur cadette du pasteur Makosso. Des attaques qu’elle dit ne plus supporter. A cet effet, elle a diffusé une vidéo en direct de sa page Facebook afin de cracher ses vérités à Lolo Beauté.

‘’Lolo Beauté, qui t’a donné l’occasion de parler de moi? Comme à tes habitudes, tu m’as traitée de prostituée suite à mon débat avec Suspect 95... Quand une personne remet en cause la paternité de tes enfants, un simple direct n’est pas suffisant. Quand tu crois en la justice, tu ne réponds pas, tu la mets en prison. Tout le monde peut parler de moi, sauf toi. Tu alignes les directs contre moi pour qu’on puisse te regarder. Est-ce que toi et moi, pouvons-nous parler le même langage? Ce que je te demande, c’est de ne plus prononcer mon nom lors de tes directs. Pour moi, ce n’est pas ça être une femme d’affaires…Ta richesse n’est que dans ta tête. Ça fait cinq ans que tu fais les clowns sur les réseaux sociaux. On n’a pas besoin de dénigrer pour se positionner. Une femme forte n’a pas besoin de gesticuler. Je suis beaucoup plus intelligente que toi. Je ne suis pas comme toi. Qui t’a donné l’occasion de parler de moi? Trop, c’est trop. Je ne suis pas ta copine. Lolo Beauté, arrête de me défendre. L’amitié n’est pas forcée. Oui, à un moment de ma vie, j’ai eu à parler mal de certaines personnes, je reconnais. Je ne veux pas de ton amitié. Laisse-moi me concentrer sur mes activités. Ne mêle pas mon nom à tes clashes”, a dénoncé Emmanuelle Kéita.

Dans la foulée, Lolo Beauté est montée au créneau pour répondre à l’ex-épouse du footballeur ivoirien, Coulibaly Kafoumba. ‘‘La différence entre toi et moi, c’est que tu es une prostituée qui ne gagne pas de clients, et moi, une chef d’entreprise‘’, a lancé Lolo Beauté. Cette querelle, par vidéo interposée entre ces deux influenceuses, a suscité les réactions de plusieurs internautes qui estiment que ces deux dames sont beaucoup trop âgées pour se donner à ce genre de spectacle sur la toile.