Siro déclenche une ''guerre'' entre Zouglou, Rap Ivoire et Coupé-décalé

Le chanteur Zouglou, Siro, est en train de déclencher une guerre musicale entre les artistes ivoiriens. Ce qu'il s'est passé.

Ça chauffe entre Siro, Kedjevara et Suspect 95

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans la soirée du vendredi, le chanteur Zouglou, Siro, fidèle compagnon de Yodé, a lancé des piques aux artistes Coupé-décalé et aux faiseurs de rap. Pour lui, ces deux genres musicaux n'ont pas pu détrôner le Zouglou.

''Ma tête est lisse comme Coupé decalé de maintenant là (...) ça marche plus, jusqu'à Syndicat même gbê (faire le plein) palais de la Culture. Zouglou, ça fait 30 ans, on règne... Maintenant même on va faire challenge au Palais de la Culture. Vous allez envoyer vos soldats, nous allons envoyer les nôtres, et on va se laisser'', a-t-il indiqué.

Cette vidéo a suscité de nombreuses réactions. Le chanteur Coupé-décalé, Kedjevara Dj, est très rapidement monté au créneau pour apporter la réplique à Siro.

''On dit que le Coupé-décalé est tombé oh. Pourtant, c'est grâce au Coupé decalé aujourd'hui, qu'ils font le Trap décalé, Rap Ivoire , tout ça la, c'est Coupé décalé. Arrêtez de nous distraire. C'est grâce au Coupé decalé qu'ils ne portent plus sebago pour aller prester. L'Héritage de Douk Saga, de Dj Arafat, d'Erickson le Zulu, de Dj Allan, on ne peut jamais taper poto. On est là, on est au pouvoir depuis 20 ans'', a-t-il soutenu dans une vidéo publiée sur la toile.

Dans la foulée, le jeune rappeur et président du Syndicat, Suspect 95, s'est signalé. ''Le vieux Siro dit que si on fait un grand concert avec tous les genres musicaux en Côte d'Ivoire, c'est Zouglou qui va gagner. Je ne sais pas si ce sont les coupures de courant de ces derniers jours qui me fatiguent ou bien je ne sais pas s'ils sont bloqués en 2004, mais en tout cas, actuellement, c'est le Rap Ivoire qui gouverne ... Les vieux, reposez-vous un peu'', a déclaré Suspect 95 dans une autre vidéo.