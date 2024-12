Le Fonds de lutte contre les pandémies a débloqué un financement de 500 millions de dollars, soit 315 milliards de francs CFA, pour son troisième cycle de financement. Ce dernier a pour objectif de renforcer les systèmes de santé des pays à revenu faible et intermédiaire.

Fonds de lutte contre les pandémies : une structure de sauvetage pour les pays africains et le monde

Le Fonds de lutte contre les pandémies joue un rôle important dans la vie des populations des pays à faible revenu. Cet institut vise à bâtir des systèmes de santé résilients et à protéger des vies à travers le monde. Dans cette optique, le Fonds a octroyé une somme de 500 millions de dollars pour son troisième cycle de financement. Ces fonds permettront d’améliorer la surveillance des maladies, les capacités des laboratoires ainsi que la formation des personnels de santé, des piliers essentiels pour prévenir et répondre aux futures pandémies.

L’utilisation de ces fonds sera répartie sur deux volets. Le premier volet sera consacré à des projets nationaux et plurinationales, suivi en juin par les propositions des organisations régionales. Le second volet s’appuiera sur des points stratégiques tels que l‘inclusion des communautés, l’égalité des genres et l’équité en matière de santé.

Impact positif du Fonds de lutte contre les pandémies

Depuis sa création, le Fonds de lutte contre les pandémies a financé 885 millions de dollars, mobilisant ainsi 6 milliards de dollars de cofinancements internationaux et nationaux dans 75 pays. Les financements du deuxième cycle ont été principalement utilisés en Afrique subsaharienne, une région particulièrement exposée aux crises sanitaires.

Chatib Basri et Sabin Nsanzimana, coprésidents du Conseil de direction du Fonds, ont mis en avant les efforts du Fonds : « Les récentes épidémies de variole simienne et du virus de Marburg montrent l’urgence d’investir dans la préparation aux pandémies. Il est aussi important de ne laisser aucun pays à l’écart dans ces efforts collectifs », ont-ils déclaré.

Le Fonds de lutte contre les pandémies a lancé une nouvelle mobilisation de fonds pour l’année 2025, avec une campagne visant à lever 2 milliards de dollars, initiée en juillet 2024.