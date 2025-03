Une réunion trilatérale historique s’est tenue à Doha, au Qatar, le 18 mars 2025. L’objectif principal de cette rencontre était de relancer le dialogue pour résoudre les tensions persistantes dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). Les dirigeants du Qatar, du Rwanda et de la RDC ont participé à cette initiative diplomatique cruciale.

Un cessez-le-feu immédiat

Les chefs d’État ont exprimé leur satisfaction concernant les progrès réalisés dans le cadre des initiatives de Luanda et Nairobi. Ils ont également salué les résultats du sommet conjoint de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) à Dar-Es-Salaam. Ils ont réaffirmé l’engagement de toutes les parties à respecter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. « Les Chefs d’Etats ont réaffirmé l’engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel que décidé lors dudit sommet », a indiqué le communiqué.

La nécessité de poursuivre les discussions à Doha a été soulignée. L’objectif est d’établir des bases solides pour une paix durable dans la région. Les dirigeants ont exprimé leur volonté d’aligner et de fusionner les processus de Luanda et Nairobi. Cette démarche vise à renforcer l’efficacité des efforts de paix. Les discussions ont porté sur les moyens de mettre en œuvre les engagements pris.

Les Présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi ont exprimé leur gratitude envers l’État du Qatar. Ils ont salué l’hospitalité de Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ils ont également reconnu l’engagement du Qatar dans la résolution des tensions régionales. Cette initiative diplomatique renforce l’espoir d’un avenir plus stable et pacifié pour la RDC. « Il est important de souligner que c’est à l’initiative de son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, l’Émir du Qatar, que les deux Présidents ont été invités dans le cadre des efforts visant à trouver des solutions pour la partie Est de notre pays 1 », a expliqué Tina Salam

Vers une paix durable

La réunion trilatérale constitue un pas important vers la résolution du conflit dans l’Est de la RDC. Cependant, la consolidation de la paix nécessitera un engagement constant de toutes les parties. La poursuite des négociations et la mise en œuvre effective des engagements pris seront déterminantes. Le but est de transformer cette initiative en un succès diplomatique durable. Les efforts diplomatiques doivent se poursuivre pour garantir une paix durable dans la région des Grands Lacs.