En cette période de congés de Noël 2024, plusieurs figures emblématiques du sport camerounais se sont retrouvées autour d’un dîner exceptionnel au pays. Un moment de fraternité et de convivialité qui a réuni Samuel Eto’o, légende du football africain, avec Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Francis Ngannou (champion du monde MMA-PFL), Cédric Ndoumbé (champion de kick-boxing poids moyen) et Fabrice Ondoa (champion d’Afrique 2017).

Stars camerounaises : Samuel Eto’o, Aurélien Tchouameni et Francis Ngannou réunis pour Noël

Le rassemblement est surnommé par certains « le Dîner des Champions ». Il a été l’occasion pour ces icônes de célébrer leurs réussites tout en mettant en avant leur attachement à leurs racines camerounaises. Samuel Eto’o, quadruple Ballon d’Or africain et légende vivante du football, a accueilli ses frères camerounais pour un moment privilégié. Parmi eux, Aurélien Tchouameni, star du Real Madrid et champion du monde 2018 avec les Bleus, Francis Ngannou, titan des arts martiaux mixtes, Fabrice Ondoa, héros de la CAN 2017, et Cédric Ndoumbé, maître incontesté du kick-boxing.

Leur présence sur leur terre natale en cette période festive symbolise un profond attachement à leurs origines et à leur volonté de contribuer au développement du Cameroun.

