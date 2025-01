Un nouveau chapitre s’ouvre pour la coopération régionale au Sahel, notamment au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES). Le Mali et le Burkina Faso ont franchi une étape décisive vers une intégration plus poussée en annonçant la création d’une Union des Collectivités des Etats membres de la Confédération AES.

L’AES se structure avec la naissance d’une union des collectivités

Cette initiative, portée par les élus locaux du Mali et du Burkina Faso, vise à renforcer la coordination et la coopération entre les régions frontalières, notamment en matière de développement économique, de sécurité et de gestion des ressources naturelles.

Lors d’une rencontre avec une délégation interrégionale, le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, a salué cette initiative, soulignant l’importance stratégique de l’intégration des collectivités territoriales. Il a appelé à une vigilance accrue face aux menaces qui pèsent sur la région.

Cette annonce intervient quelques jours après celle du lancement des nouveaux passeports confédéraux de l’AES, un autre signe de la volonté des trois pays membres (Mali, Burkina Faso et Niger) de renforcer leur coopération et de tracer une nouvelle voie indépendante.