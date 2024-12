Afreximbank a participé dans la structuration et le financement d’un prêt historique de 2 milliards d’euros en faveur de la Banque d’Industrie du Nigeria (BOI). Cette opération, marque une étape majeure dans le soutien au commerce et aux projets industriels du Nigeria.

Afeximbank, un allié de taille pour la BOI

Grâce à Afreximbank, la Banque d’industrie du Nigeria a reçu un prêt historique de 2 milliards d’euros. Un prêt qui consiste à soutenir le commerce et les projets Industriels. Afreximbank étant un facilitateur dans le processus du prêt à contribuer à ce prêt à hauteur de 175 millions d’euros. Ce montant a été divisé en deux tranches. Une première tranche de 115 millions d’euros et 60 millions d’euros pour la seconde tranche. Ces fonds seront utilisés pour financer des projets commerciaux et industriels portés par des entreprises éligibles au Nigéria.

Un partenariat stratégique pour le développement industriel

Selon Denys Denya, premier vice-président exécutif d’Afreximbank, l’opération montre l’engagement de Afreximbank dans le développement Industriel au Nigéria.

«Cette opération démontre notre engagement à soutenir la croissance économique du Nigeria. En agissant en tant que prêteur, teneur de livre et agent, nous contribuons non seulement à fournir des financements essentiels, mais aussi à renforcer les entreprises nigérianes et à promouvoir un développement durable» a-t-il souligné.

Olasupo Olusi, directeur général de la Banque d’industrie, a reconnu la participation de Afreximbank et la remercie pour son soutien.

«Cette transaction syndiquée témoigne de la confiance des institutions financières mondiales dans les performances de la Banque d’Industrie. Nous remercions particulièrement Afreximbank pour son soutien significatif et constant. Ce financement permettra de continuer à financer des projets critiques, stimulant ainsi la croissance et le développement durable pour les entreprises nigérianes » a-t-il déclaré.

La Garantie pour la Sécurisation des investissements est divisée entre les Banques du Nigeria. Ainsi, la tranche A de 85% est garantie par l’Africa Finance Corporation (AFC) et à 15% par la Banque Centrale du Nigéria (CBN), couvre le principal et les intérêts. Alors que la tranche B bénéficie d’une garantie intégrale de l’AFC. D’une durée de trois ans, cette facilité prévoit des remboursements trimestriels à partir de la deuxième année, offrant ainsi une structure financière bien équilibrée et une gestion optimisée des flux.