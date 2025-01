En Afrique, le loyer devient de plus en plus une priorité pour les exilés. Trouver un toit pour héberger sa famille et pouvoir aller travailler est essentiel. Cependant, cette nécessité constitue un frein au développement économique des personnes concernées, en raison de la cherté des loyers qui absorbe une grande partie des revenus.

Top 10 des pays africains où les loyers sont les plus élevés

En Afrique, le paiement des loyers élevés a des répercussions sur le développement économique du continent en général et sur celui des pays où le loyer est particulièrement cher en particulier. Les ménages sont les plus exposés aux conséquences de cette cherté, car cela consomme une part importante de leurs revenus, laissant moins d’argent pour l’épargne, les soins de santé, l’éducation et d’autres besoins essentiels. Avec des revenus faibles, il devient difficile pour les ménages d’investir dans la consommation, un secteur pourtant clé pour le développement économique.

La cherté des loyers est également due aux inégalités de revenus, ce qui affecte principalement les personnes à faibles et moyens revenus.

Répercussions de la cherté des loyers

Pour éviter de consacrer l’intégralité de leur salaire au paiement du loyer, les ménages à faibles revenus en Afrique sont souvent contraints de vivre en périphérie, où les loyers sont moins chers. Cela leur permet de répondre aux autres besoins essentiels de leur famille (se nourrir, se vêtir, se soigner, etc.). Cependant, les loyers élevés entraînent une augmentation générale du coût de la vie, rendant les pays concernés moins attractifs pour les talents et les investisseurs. Cette situation pousse également une partie de la population à migrer vers des pays où le coût de la location est plus abordable en Afrique.

Voici les dix pays africains où le coût de la location est particulièrement élevé :