En Afrique, le carburant est un facteur essentiel de l’économie, jouant un rôle central dans la mobilité, le commerce et l’industrie à travers le continent. Toutefois, la cherté du prix du carburant varient considérablement d’un pays à l’autre. Une hausse des prix influencés par des facteurs internes et externes.

Les facteurs influençant les prix du carburant en Afrique

L’inflation du prix du carburant en Afrique est dû aux plusieurs facteurs clés. Des facteurs qui incluent la politique gouvernementale et les subventions qui jouent un rôle important sur le coût des transports bien que coûteuses pour les finances publiques. Par ailleurs , l’augmentation des prix du carburant en avril 2025 est liée à réduction des subventions de l’État.

En outre, les pays comme le Nigeria ont progressivement réduit ces subventions, ce qui a entraîné une hausse des prix. La production locale de pétrole est également cruciale les pays producteurs peuvent mieux contrôler les prix, contrairement à ceux dépendants des importations, comme le Ghana ou la Côte d’Ivoire, qui sont vulnérables aux fluctuations mondiales.

Top 10 des pays africains où le carburant coûte le plus cher

1. République centrafricaine (1,837 $)

2. Sénégal (1,653 $)

3. Zimbabwe (1,653 $)

4. Malawi (1,458 $)

5. Côte d’Ivoire (1,428 $)

6. Burkina Faso (1,419 $)

7. Cameroun (1,403 $)

8. Seychelles (1,402 $)

9. Sierra Leone (1,387 $)

10. Guinée (1,386 $)

En revanche les fluctuations, souvent dictées par l’OPEP et les grands producteurs de pétrole, affectent directement les prix du carburant. Enfin, l’efficacité des infrastructures de distribution influence également les coûts. A titre illustratif, les pays avec des infrastructures performantes ont des prix plus bas, tandis que ceux avec des systèmes logistiques moins développés voient des coûts de transport et de stockage plus élevés.

En somme, les prix du carburant en Afrique dépendent d’un équilibre complexe entre facteurs économiques, politiques et logistiques. Pour garantir un accès équitable et durable à l’énergie, les pays du continent devront investir dans des infrastructures solides, adopter des politiques cohérentes et diversifier leurs sources d’approvisionnement.