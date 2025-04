L’Afrique regorge de talents prêts à relever les défis du développement par l’innovation. Parmi eux, Oluefami Ricardo Oké, un étudiant béninois formé en Russie, se distingue par un projet audacieux. Il est en phase de concevoir un robot capable d’identifier automatiquement les fruits défectueux lors du tri. À travers cette initiative, il ambitionne de renforcer la sécurité alimentaire et de propulser l’économie agricole du continent grâce à la robotique.

Une jeunesse engagée pour propulser l’économie en Afrique

L’Afrique peut compter sur une jeunesse innovante et engagée, à l’image d’Oluefami Ricardo Oké. Âgé de 25 ans et actuellement inscrit à l’Université russe de biotechnologie, ce jeune étudiant béninois développe un projet novateur : un robot intelligent capable de détecter les fruits défectueux ou les corps étrangers lors du tri, une étape clé dans la chaîne de production agricole. Contacté par Sputnik Afrique, il considère cette innovation comme un levier essentiel pour renforcer la compétitivité agricole du continent.

Le robot développé par Oluefami Ricardo Oké fonctionne en continu, 24 heures sur 24, avec une grande précision. Selon lui, cet appareil est capable d’évaluer l’état des fruits et de distinguer ceux qui sont en bon état de ceux qui sont abîmés, garantissant ainsi une sélection fiable et constante. Il estime que l’intégration de ce système automatisé dans les chaînes agricoles africaines pourrait réduire considérablement les pertes après récolte.

L’introduction de telles technologies améliorerait la qualité des produits agricoles et leur conformité aux standards internationaux, ce qui favoriserait l’augmentation des exportations et contribuerait à la croissance de l’Afrique.

Grâce à une bourse d’État béninoise, Ricardo réside en Russie depuis quatre ans et se prépare à présenter son travail de fin d’études. Il exprime sa gratitude pour l’expertise qu’il a acquise. À travers son projet, il aspire à prouver que la robotique, la mécatronique et l’intelligence artificielle sont des outils cruciaux pour le développement économique de l’Afrique, particulièrement pour renforcer la sécurité alimentaire et moderniser les secteurs agricoles.