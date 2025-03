L’Afrique et ses pays connaissent progressivement un développement durable sur plusieurs plans. Un facteur important qui a permis à 10 pays d’offrir une aisance particulière à leurs populations. En effet, en se basant sur certains critères stratégiques, les données du World Happiness Report 2025 révèlent le top 10 des pays les plus heureux du continent.

Quels sont les 10 pays les plus heureux en Afrique ?

En Afrique, de par leur développement économique et social, classé selon six variables que sont le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l’absence de corruption, 10 pays sur les 54 du continent ont été déclarés comme les plus heureux. Ainsi, ces variables citées plus haut sont les critères d’évaluation subjective sur lesquels le World Happiness Report 2025 s’est basé pour établir la liste des pays ci-dessous comme étant les plus heureux. Parmi eux, on trouve la Côte d’Ivoire, qui occupe la 7ᵉ place en Afrique et la 98ᵉ au niveau mondial. C’est également le premier pays d’Afrique de l’Ouest à avoir rempli les critères du World Happiness Report 2025 pour figurer dans le top 10.

Top 10 des pays les plus heureux

1. Maurice (78ᵉ rang mondial)

2. Libye (79ᵉ)

3. Algérie (84ᵉ)

4. Afrique du Sud (95ᵉ)

5. Mozambique (96ᵉ)

6. Gabon (97ᵉ)

7. Côte d’Ivoire (98ᵉ)

8. Congo (100ᵉ)9. Guinée (102ᵉ)

10. Namibie (103ᵉ)

Cette liste est représentée par quatre régions du continent africain. Région australe (Île Maurice, Afrique du Sud, Mozambique, Namibie), région du Nord (Algérie, Libye),région centrale (Congo, Guinée, Gabon) et la région de l’Ouest (Côte d’Ivoire).

Par ailleurs, le pays le moins heureux d’Afrique est la Sierra Leone.

Les pays les plus heureux au monde

Toutefois, au niveau mondial, on retrouve la Finlande en première position pour la huitième année consécutive en tant que pays le plus heureux. Elle est suivie du Danemark, de l’Islande, de la Suède, des Pays-Bas et du Costa Rica, qui complètent le top 5 des pays les plus heureux du monde.

Soulignons que lors de l’évaluation de ces pays, le World Happiness Report a également pris en compte l’association du bien-être des ménages au bonheur national. L’institution a notamment étudié les ménages composés de quatre membres, présentant un niveau de bonheur plus élevé tout en misant sur l’économie.