En Afrique, la plupart des pays n’incluent pas le sexe féminin dans les activités économiques. Pourtant, étant plus nombreuses que les hommes, l’engagement des femmes dans la croissance économique et le développement des pays pourrait contribuer à un résultat plus rapide. C’est ce qu’ont compris certains pays en impliquant les femmes dans le développement économique.

Quels sont les 10 pays en Afrique qui offrent le plus d’opportunités économiques aux femmes ?

L’Afrique comptant 54 pays, seuls 10 d’entre eux ont accordé une plus-value à la participation économique des femmes. Or, le sexe féminin est bien plus nombreux que les hommes sur le continent africain. Par ailleurs, sans l’engagement du sexe féminin dans la croissance économique et le développement, les pays africains ne pourront pas atteindre leurs objectifs le plut tôt possible.

A lire aussi : Entrepreneuriat : top 5 des pays représentés au Togo

En effet, la participation économique des femmes est un moyen efficace de réduire la pauvreté. Ceci à cause de leur capacité à investir jusqu’à 90% dans leurs famille ainsi, que la communauté. Ces investissements contribuent à l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à un niveau de vie plus élevé.

Les 10 pays africains offrant le plus d’opportunités économiques aux femmes

Libéria 0,874 (1er) Botswana 0,854 2ème Eswatini 0,840 4ème Mali 0,796 (11ème) Kenya 0,789 (13ème) Zimbabwe 0,786 14ème Burundi 0,784 15ème Namibie 0,783 (17ème) Madagascar 0,759 (25ème) Ghana 0,750 (30ème)

En outre, d’après le Rapport mondial sur l’écart entre les sexes et ce classement ci-dessus, il est à noter que la région de l’Afrique subsaharienne a progressé de 5,6 points de pourcentage depuis 2006 en matière de réduction de l’écart entre les sexes. Ainsi, ce rapport montre également que plus de la moitié des pays de la région ont comblé plus de 70 % de leur écart entre les sexes. Cependant d’après le rapport les opportunités des femmes augment à 68,1% sur le marché du travail.

En dehors du rapport mondial sur l’écart entre les sexes, des études soulignent que la réduction des inégalités entre les sexes en matière de participation au marché du travail augmenterait le PIB.

A lit aussi : Afrique : top 10 des pays africains libre économiquement en 2025 (The Heritage Foundation)

Enfin, soulignons que l’accès facile aux services financiers, aux comptes bancaires, aux services bancaires mobiles et aux microcrédits du sexe féminin permet de créer des entreprises et d’atteindre l’indépendance financière. Cela contribuera également à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté. De même, l’élargissement des services financiers aux femmes peut accélérer la transition économique.