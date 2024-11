La Côte d’Ivoire entend affirmer sa place sur la scène audiovisuelle et cinématographique africaine. Abidjan nourrit de grandes ambitions et vise une position de choix dans cet écosystème, qui est actuellement dominé par des géants comme le Nigeria et l’Afrique du Sud.

Les Grandes Ambitions de la Côte d’Ivoire pour Devenir un Pilier de l’Audiovisuel et du Cinéma en Afrique

Selon le ministre ivoirien de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, la Côte d’Ivoire a les moyens de devenir un carrefour incontournable pour le cinéma et l’audiovisuel africains. Il évoque une « appétence pour le narratif africain » qui, selon lui, ouvre des opportunités pour le pays. « La Côte d’Ivoire a vraiment cette ambition d’être le carrefour de l’audiovisuel sur le continent », a-t-il confié à l’AFP.

Pour concrétiser cette ambition, le ministre Coulibaly appelle à une mobilisation générale des acteurs du secteur. Il insiste sur l’importance d’une collaboration étroite entre le secteur public et le secteur privé, à l’instar de l’exemple nigérian, où les entreprises privées ont investi massivement dans le cinéma après que l’État en a jeté les bases. « Nous estimons que ce n’est pas à l’État de tout faire, mais il faut insuffler le mouvement », précise-t-il.

L’État ivoirien souhaite soutenir cette dynamique en instaurant des mesures fiscales incitatives destinées à attirer les investisseurs privés. En adoptant une politique de facilitation, le gouvernement espère créer un environnement favorable pour les productions locales et attirer également des projets internationaux en Côte d’Ivoire.