Une polémique enfle autour de la succession d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale du Sénégal. Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, a formellement démenti les déclarations d’Hervé Renard concernant une éventuelle candidature au poste de sélectionneur des Lions.

La Fédération sénégalaise de football ne se retrouve pas dans les propos d’Hervé Renard

Dans une récente interview, Hervé Renard avait affirmé avoir été en contact avec la FSF et avoir retiré sa candidature pour des raisons personnelles. Le technicien français avait notamment évoqué l’impossibilité d’avoir Omar Daf comme adjoint.

Interrogé sur ces propos lors du lancement d’une session de formation des arbitres au Sénégal, Me Augustin Senghor a apporté un démenti catégorique : « je ne sais pas où Hervé Renard a déposé sa candidature. Mais ce n’est pas chez moi. Et je pense que si mon administration ou mon Comex avait reçu sa demande, je serais informé. On n’a pas reçu de dossier de candidature jusqu’ici », a laissé entendre le président de la Fédération sénégalaise de football.

Le président de la FSF a rappelé que c’est le comité exécutif qui est chargé de trouver un remplaçant à Aliou Cissé et que la décision de poursuivre les éliminatoires de la CAN 2025 avec le staff actuel avait déjà été prise.

Il s’agit d’une divergence de versions entre les deux parties qui crée une certaine confusion autour du processus de recrutement du futur sélectionneur des Lions. Tout compte fait, les fans attendent impatiemment donc la fin des éliminatoires de la CAN 2025 pour connaître le successeur d’Aliou Cissé sur le banc des Lions de la Téranga.