La course à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD) s’intensifie. Le Gabon a apporté son soutien à Amadou Hott, l’ancien ministre sénégalais de l’Économie et ancien vice-président de la BAD.

La course à la tête de la BAD s’intensifie, le Gabon choisit le sénégalais Amadou Hott

Cette annonce a été faite à l’issue d’une rencontre entre le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Yassine Fall, envoyée spéciale du président Bassirou Diomaye Faye.

Amadou Hott, avec son expertise en matière d’énergie verte et de changement climatique, est considéré comme un candidat de choix pour relever les défis auxquels fait face le continent africain. Son expérience à la BAD et sa connaissance approfondie des enjeux du développement en Afrique en font de lui un atout majeur.

La candidature d’Amadou Hott fait face à une concurrence féroce. En effet, d’autres personnalités africaines de renom, telles que Ousmane Kane (Mauritanie), Abbas Mahamat Tolli (Tchad), et probablement Rabah Arezkisont (Algérie), sont également en lice.

Le choix du Gabon en faveur d’Amadou Hott témoigne d’une convergence de vues sur les enjeux du développement du continent. Les deux pays partagent une vision commune pour une Afrique plus verte et plus résiliente.

Cette décision intervient alors que la communauté internationale s’interroge sur l’avenir de la BAD et sur son rôle dans le financement du développement en Afrique. Le prochain président de l’institution aura alors la lourde tâche de relever les défis économiques et sociaux auxquels fait face le continent.