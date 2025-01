Romuald Wadagni ne va finalement pas concourir pour succéder à Akinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement (BAD). À quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures, la candidature du ministre de l’Économie et des Finances du Bénin n’est toujours pas apparue. Aux dernières nouvelles, il aurait décidé de renoncer à ce poste pour des raisons qui lui sont propres.

Un retrait surprise de Romuald Wadagni malgré une ambition affichée

Le retrait de Romuald Wadagni de la course à la présidence de la BAD surprend plus d’un, en raison de son engouement et de sa volonté manifeste de briguer ce poste, actuellement occupé par Akinwumi Adesina. Une ambition qu’il avait confiée au média panafricain Jeune Afrique le 19 juillet 2024.

Très jeune mais doté d’un talent et d’une expertise reconnus dans le domaine des finances, le ministre béninois de l’Économie avait mis en avant ses réussites à la tête de son ministère comme arguments pour accéder à ce poste. Son désistement soudain laisse donc le monde financier perplexe. Toutefois, certaines rumeurs évoquent un manque de soutien de taille, voire des contestations, dans une compétition qui s’annonce rude entre les barons des finances africaines.

Sidi Ould Tah, favori pour la présidence

Le retrait de Romuald Wadagni laisse le champ libre à d’autres candidats pour la présidence de la BAD. Parmi eux, Amadou Hott, Abbas Mahamat Tolli et Sidi Ould Tah restent des prétendants sérieux. La candidature de ce dernier a d’ailleurs été déposée officiellement par la Mauritanie le 29 janvier 2025.

En attendant la confirmation des autres candidats, l’ancien ministre mauritanien et actuel directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) apparaît comme le favori pour succéder à Akinwumi Adesina. La clôture du dépôt des candidatures est prévue pour ce 31 janvier à 17 h GMT.

Selon les informations, Sidi Ould Tah bénéficie de soutiens politiques de poids, notamment ceux du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et du président ivoirien Alassane Ouattara. Ces deux chefs d’État, ainsi que plusieurs actionnaires influents de la BAD, appuieraient sa candidature. L’élection du futur président de la BAD se tiendra à Abidjan du 27 au 29 mai 2025, lors de l’Assemblée générale annuelle et du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement.

Vers une réorientation de ses ambitions en vue de 2026 ?

Le renoncement de Romuald Wadagni à la présidence de la BAD soulève des interrogations sur son avenir politique. Connu pour son style managérial et apprécié par le chef de l’État béninois, Patrice Talon, des rumeurs le présentent comme un potentiel candidat à la présidentielle de 2026.Dans ce contexte, son retrait de la course à la BAD pourrait être interprété comme une réorientation vers des ambitions politiques nationales plus grandes. Une hypothèse qui ne manquera pas d’alimenter les débats dans les mois à venir.