Les votes des journalistes africains pour le Ballon d’Or 2024 révèlent une nette préférence pour Vinicius Jr, bien que le trophée ait finalement été attribué à Rodri.

Publiés près de deux semaines après la cérémonie de Ballon d’Or 2024, les résultats offrent un aperçu des choix effectués par les 22 représentants du continent africain. Si Rodri a remporté le prestigieux trophée du Ballon d’Or 2024 avec une avance de seulement 41 points sur le Brésilien, c’est bien Vinicius Jr qui a recueilli le plus de suffrages chez les journalistes du continent africain.

Douze des 22 journalistes africains ont placé Vinicius Jr en tête de leur classement du Ballon d’Or 2024. Toute chose qui témoigne de la popularité du Madrilène et son impact sur le football africain. Cette préférence peut s’expliquer par plusieurs facteurs : ses performances exceptionnelles sur le terrain, son engagement dans la lutte contre le racisme et le fort attachement des supporters africains au Real Madrid.

Même si certains journalistes ont effectivement privilégié les joueurs africains, comme le Nigérian qui a placé son compatriote Ademola Lookman en tête pour le Ballon d’Or 2024, d’autres ont opté pour un choix plus équilibré, en tenant compte des performances de tous les candidats. Treize pays africains ont ainsi choisi Lookman dans leur top 10 du Ballon d’Or 2024, tout en plaçant d’autres joueurs plus expérimentés et performants aux premières places. Cette attitude témoigne d’un désir de concilier attachement à un joueur de son continent et objectivité dans l’évaluation des performances.

Des choix qui divisent

Il est intéressant de noter que neuf pays africains, dont l’Algérie, la Tunisie, la RD Congo et même le Bénin voisin du Nigeria, n’ont pas inclus Lookman dans leur classement du Ballon d’Or 2024. Ces choix variés reflètent la diversité des opinions et des critères de sélection au sein du continent africain.

Les résultats de ces votes pour le Ballon d’Or 2024 montrent que les choix des journalistes africains sont influencés par une multitude de facteurs, allant des performances sportives à l’attachement émotionnel pour certains joueurs.

Les votes africains au Ballon d’Or 2024

Afrique du Sud : Mark Gleeson, Reuters

Rodri Vinicius Jr. Haaland Yamal L. Martinez Carvajal Bellingham Lookman N. Williams Foden

Algérie : Yazid Ouahib, El Watan

Vinicius Jr. Haaland Yamal Bellingham Mbappé Rodri Kroos Foden Carvajal Olmo

Angola : Mateus Goncalves, Radio Lac

Carvajal Bellingham Vinicius Jr. Rodri Foden L. Martinez Kroos Mbappé Kane Haaland

Bénin : Abdul Fataï Sanni, La Nation

Vinicius Jr Bellingham Rodri Carvajal Mbappé Kroos L. Martinez Kane Haaland Yamal

Burkina Faso : Lassina Sawadogo, Radiodiffusion Télévision du Burkina

Vinicius Jr. Rodri Bellingham Carvajal L. Martinez Yamal Kane Mbappé Kroos Lookman

Cameroun : Emmanuel Gustave Samnick, L’Actu Sport et Notre Afrik

Vinicius Jr. Bellingham Rodri Carvajal Mbappé Valverde Lookman Kane Ödegaard Yamal

Cap-Vert : Simao Rodrigues, Inforpress

Vinicius Jr. Bellingham Mbappé Haaland Rodri Kroos Foden Ödegaard Valverde Olmo

Côte d’Ivoire : Adam Khalil, Sport-ivoire.ci

Mbappé Vinicius Jr. Rodri Bellingham Lookman Olmo Yamal N. Williams Haaland L. Martinez

Égypte : Inas Mazhar, Al-Ahram

Vinicius Jr. Rodri Bellingham Carvajal Mbappé Haaland L. Martinez Kane Foden Yamal

Gabon : James Angelo Loundou, L’Union

Rodri Carvajal L. Martinez Vinicius Jr. Bellingham Kroos Lookman Haaland Mbappé Wirtz

Ghana : Michael Oti Adjei, Media General Limited et TV3 Network

Rodri Vinicius Jr. Haaland Bellingham Yamal Carvajal Kroos Lookman Mbappé Foden

Guinée : Ibrahima Diallo, Afrikinfomedia

Vinicius Jr. Bellingham Haaland Mbappé Valverde Rodri Kroos Saka Carvajal Wirtz

Guinée équatoriale : Fernando Abeso, Real Equatorial Guinea et Diario Mechaap

Vinicius Jr. N. Williams Rodri Bellingham Carvajal Haaland Lookman Yamal Olmo Ruben Dias

Mali : Souleymane Bobo Tounkara, L’Essor

Vinicius Jr. Rodri Haaland Mbappé E. Martinez Bellingham Foden Yamal Lookman Valverde

Maroc : Mostafa Badri, Almountakhab

Vinicius Jr. Carvajal Rodri Mbappé Bellingham Olmo Haaland N. Williams Lookman L. Martinez

Namibie : Sheefeni Nikodemus, The Namibian et Desert Radio

Bellingham Rodri Yamal L. Martinez Xhaka Mbappé Carvajal Kroos Kane Haaland

Nigeria : Samm Audu, Scorenigeria

Lookman Vinicius Jr. Bellingham Rodri Foden Haaland N. Williams Olmo Kane Rüdiger

Ouganda : Darren Allan Kyeyune, Daily Monitor

Rodri Bellingham Carvajal L. Martinez Kane Mbappé Haaland Vinicius Jr. Foden Lookman

RD Congo : Sylvie Meya Muabi, Top Congo FM

Vinicius Jr. Bellingham Carvajal Kroos Kane Rodri Valverde L. Martinez N. Williams Mbappé

Sénégal : Idrissa Sané, L’Observateur

Vinicius Jr. Bellingham Rodri Carvajal Foden L. Martinez Yamal Haaland Wirtz Lookman

Tunisie : Abdesslam Dhaifallah, freelance

Rodri Bellingham Vinicius Jr. Valverde Yamal Haaland Kane Xhaka Foden Wirtz

Zambie : Mathews Kabamba, freelance