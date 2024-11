Au Mali, l’imam Bandjougou Traoré a été condamné à deux ans de prison ferme par le pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Ce verdict fait suite à ses propos jugés misogynes tenus lors d’un prêche en septembre dernier.

L’imam Bandjougou Traoré condamné à 2 ans de prison ferme pour ses propos misogynes au Mali

L’influenceur religieux, connu pour ses prises de position souvent controversées, avait vivement critiqué le comportement et l’habillement des femmes militaires et sportives au Mali. Mais ces déclarations de l’imam Bandjougou Traoré avaient suscité une vague d’indignation et avaient conduit à son arrestation sur ordre du juge d’instruction du pôle spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité.

Le prêcheur a donc été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ferme. Il s’agit d’une sentence qui est tombée jeudi dernier.

Ce n’est pas la première fois que l’imam Traoré est condamné pour ses propos. En janvier 2024, il avait déjà été incarcéré pour avoir incité à la violence et troublé l’ordre public lors d’un prêche dénonçant les coupures d’électricité au Mali. Il avait été condamné à 18 mois de prison, dont 2 mois fermes et 16 mois assortis de sursis.

Cette nouvelle condamnation soulève de nombreuses questions sur la liberté d’expression et sur les limites de la critique religieuse au Mali. Elle interroge également sur l’influence des réseaux sociaux dans la diffusion de discours de haine et de discrimination.