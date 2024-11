Le Cloud et l’Intelligence Artificielle (IA)La 13e édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA 2024) se tiendra les 20 et 21 novembre 2024 à Abidjan. Au cœur des discussions, les participants réfléchiront autour du thème : « Alliance Cloud/IA : quelles perspectives pour l’Afrique ? »

Abidjan accueille la 13e édition des Assises de la Transformation Digitale

Face à l’importance croissante du Cloud et de l’Intelligence Artificielle, les organisateurs des ATDA ont choisi de mener des réflexions approfondies sur ces technologies pour mieux anticiper leurs impacts en Afrique. Selon un communiqué des ATDA, « l’adoption généralisée de l’IA pourrait générer jusqu’à 1 200 milliards de dollars sur le continent d’ici à 2030 », représentant une augmentation de 5,6 % du PIB.

Quant au Cloud, sa progression est marquée en Afrique : une étude de PwC publiée en mars 2024 révèle que 50 % des entreprises africaines utilisent le Cloud pour la majorité de leurs opérations, un taux similaire à celui de l’Amérique du Nord et de la Chine.

Les Assises, organisées par Cio Mag avec le soutien du Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation de Côte d’Ivoire, visent à répondre aux défis et opportunités que représentent le Cloud et l’IA pour l’économie africaine. Parmi les questions abordées : Comment le Cloud et l’Intelligence Artificielle transforment-ils l’avenir de l’Afrique ? Quelles stratégies de développement adopter pour ces technologies ? Comment lever les obstacles à l’administration électronique et promouvoir une adoption inclusive ? Comment répondre aux cybermenaces dans un contexte de transformation numérique accélérée ?

De nombreux acteurs clés de la transformation numérique en Afrique participeront à cet événement, dont le Ministère de la Transition Numérique de Côte d’Ivoire, Smart Africa, Huawei, SNDI, Veone, Orange, OBS, Neurone, ARTCI, Ansut, APEBI, Vertiv, ATOS, Transnumeric, Intracen, ST Digital, et Clever Cloud.

L’IA et le Cloud en bref

Les technologies d’IA reposent sur des algorithmes, en particulier ceux de l’apprentissage automatique (machine learning) et de l’apprentissage profond (deep learning), qui permettent aux systèmes d’analyser de grandes quantités de données, de reconnaître des motifs et d’effectuer des prédictions ou des actions intelligentes sans intervention humaine directe. Quant au Cloud, il désigne les serveurs accessibles via Internet ainsi que les logiciels et bases de données qui y fonctionnent. Ces serveurs sont hébergés dans des centres de données répartis dans le monde entier.