Bénin : Chabi Yayi, fils de l’ancien président Boni Yayi arrêté

Au Bénin, les interpellations s'enchainent une semaine après la tentative de putsch du 7 décembre 2025. Cette fois, c'est au tour de Chabi Yayi, le fils de l'ancien président de la République, Boni Yayi.
© Chabi Yayi

Au Bénin, les interpellations s’enchainent une semaine après la tentative de putsch du 7 décembre 2025. Cette fois, c’est au tour de Chabi Yayi, le fils de l’ancien président de la République, Boni Yayi. Il est secrétaire aux relations extérieures du parti Les Démocrates.

Bénin : Chabi Yayi aux arrêts ce dimanche

Bénin : La cour valide la nouvelle constitution
Bénin : Sabi Sira Korogoné réagit au mandat d’arrêt international

Selon la presse locale, Chabi Yayi, secrétaire aux relations extérieures du parti d’opposition Les Démocrates, a été arrêté à son domicile à Cotonou, capitale économique du Bénin. Une interpellation intervenue ce dimanche 14 décembre 2025. L’information a été confirmée par plusieurs sources proches du parti Les Démocrates.

Le fils de l’ancien président béninois Boni Yayi a été conduit à la Direction de la police judiciaire. Les raisons de son interpellation ne sont pas officiellement communiquées. Des sources indiquent que cette arrestation s’inscrit dans le cadre des enquêtes en cours suite à la tentative de coup d’État déjouée le dimanche 7 décembre 2025.

Tentative de putsch au Bénin : Manifestations à Cotonou
Guinness Records : Le joli geste de Patrice Talon pour la cheffe Keith Sonon

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025