Bénin : Chabi Yayi, fils de l’ancien président Boni Yayi arrêté

Au Bénin, les interpellations s’enchainent une semaine après la tentative de putsch du 7 décembre 2025. Cette fois, c’est au tour de Chabi Yayi, le fils de l’ancien président de la République, Boni Yayi. Il est secrétaire aux relations extérieures du parti Les Démocrates.

Bénin : Chabi Yayi aux arrêts ce dimanche

Selon la presse locale, Chabi Yayi, secrétaire aux relations extérieures du parti d’opposition Les Démocrates, a été arrêté à son domicile à Cotonou, capitale économique du Bénin. Une interpellation intervenue ce dimanche 14 décembre 2025. L’information a été confirmée par plusieurs sources proches du parti Les Démocrates.

Le fils de l’ancien président béninois Boni Yayi a été conduit à la Direction de la police judiciaire. Les raisons de son interpellation ne sont pas officiellement communiquées. Des sources indiquent que cette arrestation s’inscrit dans le cadre des enquêtes en cours suite à la tentative de coup d’État déjouée le dimanche 7 décembre 2025.