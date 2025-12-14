Tentative de putsch au Bénin : Manifestations à Cotonou

Tentative de putsch au Bénin : Manifestations à Cotonou
© Cotonou

Au Bénin principalement à Cotonou, des centaines de jeunes ont manifesté ce samedi 13 décembre 2025. Objectf, dire « plus jamais ça » après la tentative de coup d’État déjouée dimanche.

Bénin : la jeunesse mobilisée contre les coups d’État

Poings levés, drapeaux en main, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés samedi 13 décembre à Cotonou, capitaile économique du Bénin. Ils ont dénoncé la tentative de coup d’État survenue dimanche 7 décembre dernier. Les mutins avaient annoncé à la télévision la chute de Patrice Talon, avant d’être contrés par l’armée béninoise, avec l’appui du Nigeria et de la France.

Les slogans appelaient à la stabilité et à la démocratie. « Le pouvoir doit être conquis par les élections », a affirmé Youssouf Issa, jeune entrepreneur et candidat aux législatives de janvier. Très suivi sur les réseaux sociaux, l’influenceur Elias Satowakou, alias « Gros Griot », a rappelé l’histoire tourmentée du Bénin, marqué par plusieurs putschs dans les années 1960 et 1970. « Les coups d’État nous feraient reculer de trente ans », a-t-il averti.

