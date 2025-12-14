Guinness Records : Le joli geste de Patrice Talon pour la cheffe Keith Sonon

Ce samedi 13 décembre 2025, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s’est déplacé pour apporter son soutien à la cheffe Keith Sonon. Cette dernière est engagée dans un défi visant à décrocher un Guinness World Records.

Bénin : Le Président Patrice Talon en soutien à la cheffe Keith Sonon

Hier, au Palais des Congrès de Cotonou, Patrice Talon, président du Bénin, est venu encourager l’ »Amazone en cheffe » alors qu’elle entamait son 12ᵉ jour de marathon culinaire. Un acte rare, que peu de dirigeants d’Afrique francophone ont posé, alors que plusieurs cuisinières de leurs pays se sont également lancées dans le même défi.

Une nouvelle sortie publique de Patrice Talon qui vient rassurer la population encore secouée par la tentative de coup d’État manquée dimanche dernier. Débuté le 1er décembre 2025, le marathon culinaire de Keith Sonon doit se poursuivre jusqu’au 15 décembre 2025, afin de battre le record précédent. Il s’agit de la toute première tentative de record Guinness culinaire au Bénin. La tâche s’annonce particulièrement rude pour la cheffe, qui devra faire mieux que Célia Awoussi, laquelle avait repoussé ses limites en novembre 2025 en réalisant un marathon culinaire initialement prévu pour 14 jours (336 heures), finalement étendu à 15 jours, soit 360 heures de cuisine non-stop, actuellement en attente de validation.