Le Bénin a enregistré une croissance économique de 7,2 % au troisième trimestre de l’année 2024. Une performance rendue possible grâce au développement des activités économiques dans les trois principaux secteurs.

Croissance économique de 7,2 % en 2024 au Bénin

Au troisième trimestre 2024, le Bénin a atteint un taux de croissance économique de 7,2 %, après 6,6 % au deuxième trimestre. En glissement annuel (par rapport à 2023), le pays a enregistré un taux de croissance de 6,3 %. Ces données proviennent du bulletin de l’Institut national de la statistique et de la démographie (Instad).

« Au plan national, l’activité économique s’est raffermie. Le Bénin a enregistré au troisième trimestre 2024 un taux de croissance de 7,2 %, après 6,6 % un trimestre plus tôt et 6,3 % à la même période en 2023 », peut-on lire.

Les causes de cette hausse de la croissance au Bénin

Ce résultat positif découle du développement des activités économiques dans les trois grands secteurs (primaire, secondaire et tertiaire). Ces secteurs englobent des activités telles que l’agriculture, les industries agroalimentaires, le BTP, le commerce, ainsi que les services publics. Chacun de ces secteurs a joué un rôle important dans la croissance économique enregistrée par le Bénin en 2024. Par exemple, les activités du secteur primaire ont progressé de 5,9 % au troisième trimestre 2024, contre 5,5 % au deuxième trimestre.

Une économie soutenue par des secteurs dynamiques au Bénin

Dans le détail, l’agriculture a enregistré une progression économique de 5,7 %. La sylviculture et l’exploitation forestière ont affiché une croissance de 3,8 %. L’élevage et la chasse ont connu une augmentation notable de 8,7 %. La pêche, l’aquaculture et la pisciculture ont également progressé de 4,2 %.Le secteur secondaire a enregistré un taux de croissance de 8,7 % au troisième trimestre, après 8,2 % au deuxième trimestre. Bien que le secteur primaire et le secteur secondaire aient contribué à la croissance, le secteur tertiaire reste le pilier de l’économie béninoise. À lui seul, il a enregistré un taux de 7,5 % au troisième trimestre 2024, contre 6,4 % au deuxième trimestre, et 6,8 % en glissement annuel (2023).

Rappelons que, selon le FMI, l’économie mondiale devait connaître une certaine stabilité en 2024. Toutefois, ce n’est pas le cas en raison des effets du changement climatique, des perturbations des chaînes d’approvisionnement, et des conflits géopolitiques.