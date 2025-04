José Pliya, chargé de mission du président Patrice Talon aux Arts et à la Culture n’est plus. Il est décédé le samedi 12 avril 2025. Ecrivain et dramaturge, ancien directeur de L’Artchipel, il est mort à l’âge de 59 ans.

José Pliya, dramaturge engagé entre la Caraïbe, la France et l’Afrique, s’est éteint à 59 ans

Au Bénin, l’illustre disparu a servi dans le secteur touristique et œuvré pour la promotion des patrimoines. Il a d’abord été directeur général de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (ANPT), avant d’être appelé aux côtés du Chef de l’État comme chargé de mission aux arts et à la culture.

Né le 17 avril 1966 à Cotonou, l’histoire de José Pliya avec les Antilles commence en 1998 lorsqu’il devient directeur de l’Alliance Française de la Dominique. Il y crée un atelier de théâtre ouvert à tous, permettant aux comédiens et comédiennes locaux de se former et de se produire.

Sous son impulsion, des formateurs venus de Paris et de la Martinique enrichissent cette dynamique. Bientôt, les artistes de la Dominique sont invités à jouer en Guadeloupe, en Martinique et jusqu’à Cuba. En mars 2001, à l’occasion de la Journée mondiale de la Francophonie, José Pliya lance le tout premier festival de théâtre franco-créole de la Dominique.

En 2003, il fonde l’association ETC_Caraïbe pour promouvoir les écritures théâtrales caribéennes, et en devient le directeur artistique. Puis en 2004, il est nommé délégué académique aux arts et à la culture du rectorat de la Martinique.

De 2005 à 2015, il dirige L’Artchipel, scène nationale de Guadeloupe. Il y développe deux projets majeurs : Nouvelles écritures scéniques et Mythologies actuelles de Guadeloupe. Installé à Marseille dès 2016, il y fonde une compagnie nationale reconnue par le ministère de la Culture.

Une œuvre saluée

En 2003, l’Académie française lui décerne le Prix du jeune théâtre André Roussin pour Le Complexe de Thénardier et l’ensemble de son œuvre. Il laisse derrière lui une vingtaine de pièces publiées, traduites en plusieurs langues, jouées à Paris, New York, Berlin, Barcelone, Rome, Montréal, et aussi en Afrique et dans la Caraïbe.