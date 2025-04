Le Port Autonome de Cotonou (PAC) au Bénin a marqué son soixantième anniversaire avec une série d’événements commémoratifs du 21 au 29 mars 2025. Ces festivités ont souligné le rôle crucial du port comme moteur de l’économie béninoise et plateforme de transit essentielle pour la sous-région. Bénin Terminal, opérateur du terminal à conteneurs et filiale d’AGL, s’est activement engagé dans la réussite de cet anniversaire en tant que partenaire DIAMANT.

Six sécennies au service du pays

Le soixantième anniversaire du Port Autonome de Cotonou a réuni les acteurs majeurs du secteur maritime et portuaire. Cet événement mémorable a mis en lumière l’importance stratégique de cette institution pour le Bénin et les pays voisins. Le port assure une part considérable du commerce international du pays et facilite le transit de marchandises vers des pays enclavés.

Bénin Terminal a apporté une contribution significative à la célébration de cet anniversaire en tant que partenaire premium. Son engagement témoigne de sa volonté de soutenir le développement et le rayonnement du Port Autonome de Cotonou. « Nous sommes heureux et fiers de nous tenir aux côtés du PAC pour contribuer à la réussite de ce mémorable événement », a déclaré Fabrice TURE, Directeur Général de Bénin Terminal. Il a ajouté : « En ligne avec nos engagements de toujours, nous réitérons en cet instant solennel, notre attachement à demeurer pour longtemps encore, le partenaire de référence du PAC ».

Le Port de Cotonou est considéré comme le véritable poumon de l’économie nationale béninoise. Chaque mois, il accueille en moyenne entre 80 et 90 navires commerciaux, ce qui témoigne de son activité intense. Il assure à lui seul 90 % du commerce international du pays, un chiffre considérable. De plus, il gère 49 % du trafic de marchandises destinées au Niger, au Burkina Faso, au Mali et au Nigeria. Au total, le port dessert un marché potentiel de 100 millions de consommateurs.

Les projets d’extension et de modernisation des infrastructures portuaires sont en cours. Ces travaux ambitieux permettront au Port de Cotonou d’accroître significativement sa capacité. Les prévisions indiquent qu’il pourrait atteindre un volume de 23 millions de tonnes de marchandises d’ici l’année 2038.

Bénin Terminal : un acteur clé du développement portuaire

Depuis 2013, Bénin Terminal a investi massivement dans le terminal à conteneurs du port de Cotonou. Ces investissements s’élèvent à 150 milliards de FCFA, soit 229 millions d’euros. Grâce à ces efforts financiers, le terminal est devenu un véritable hub logistique régional. Il facilite la croissance économique pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria.

En tant qu’acteur majeur de la chaîne logistique du Bénin, cette en entreprise joue un rôle social important. Elle emploie directement 480 Béninois, contribuant ainsi à la création d’emplois. De plus, sa politique de sous-traitance génère environ un millier d’emplois indirects. Le Port Autonome de Cotonou s’implique également dans des actions sociales en partenariat avec des organisations non gouvernementales. Ces initiatives soutiennent notamment la scolarisation des jeunes touchés par le VIH, l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la protection de l’environnement.