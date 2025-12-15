Bénin : Les mutins arrêtés devant la CRIET

Au Bénin, les mutins arrêtés à la suite de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 sont attendus devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce lundi 15 décembre 2025.

Tentative de putsch déjoué au Bénin : Les 13 mutins arrêtés devant la CRIET ce lundi

Ils sont au total treize militaires impliqués dans la tentative de putsch du 7 décembre dernier qui ont été arrêtés par les forces de sécurité. Ce lundi à la CRIET, ils doivent être entendus sur les accusations retenues contre eux, notamment pour avoir tenté de déstabiliser l’ordre constitutionnel du Bénin. La procédure judiciaire prévoit que, après l’audition par le procureur spécial, les mis en cause soient entendus par le juge d’instruction, qui examinera les charges et les éléments de défense. Les dossiers seront ensuite soumis au juge des libertés et de la détention de la CRIET, chargé de décider du maintien en détention provisoire ou d’une éventuelle libération dans l’attente de la suite de l’instruction.

Il faut noter que les mutins arrêtés seraient partis de la base militaire de Togbin, armés et avec des blindés, avant d’ouvrir les hostilités par une série d’attaques ciblant d’abord des positions stratégiques puis la résidence présidentielle, sans parvenir à leurs fins. Le colonel Pascal Tigri, reste lui, en fuite, selon les autorités. Toutefois, les enquêtes se poursuivent pour identifier d’éventuels complices et déterminer l’ampleur du réseau derrière cette tentative de renversement du pouvoir au Bénin.