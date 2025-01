Le marché des actions de la BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) a connu des replis ce mardi 21 janvier 2025. Cette baisse a été constatée lors de la séance de cotation de la quatrième semaine de la nouvelle année. Ce repli est notamment causé par la chute de la capitalisation d’Ecobank CI.

Chute de la capitalisation d’Ecobank CI sur le marché de la BRVM

Au BRVM ce jour, Ecobank CI a enregistré des pertes en capitalisation, chutant à 13,7 milliards FCFA. Cela a entraîné une baisse des principaux indices de la BRVM. En effet, le BRVM Composite a reculé de 0,16 % pour s’établir à 272,09 points, tandis que le BRVM 30 a cédé 0,13 %, clôturant à 136,88 points. De son côté, le BRVM Prestige a enregistré une contraction plus marquée, avec un retrait de 0,47 %, atteignant 112,51 points.

Par ailleurs, la capitalisation boursière globale a également été impactée, enregistrant une baisse importante de 15,8 milliards FCFA. Toujours dans la tendance baissière, on note une forte chute de TRACTAFRIC MOTORS CI, qui a perdu 7,44 %, pour s’établir à 1 805 FCFA. Il est suivi par SERVAIR ABIDJAN CI, qui a cédé 7,30 %, clôturant à 1 715 FCFA, et SETAO CI, en recul de 4,65 %, à 410 FCFA.

Les valeurs en hausse

Néanmoins, d’autres valeurs ont enregistré de bonnes performances. Parmi elles, SUCRIVOIRE CI a pris la tête des hausses, progressant de 4,48 % pour atteindre 700 FCFA. Elle est suivie par FILTISAC CI (+3,53 % à 1 905 FCFA) et UNIWAX CI (+2,56 % à 400 FCFA). De plus, NSIA CI a réalisé un gain de 2,4 milliards FCFA, se positionnant comme la valeur la plus résiliente de la séance.

Dans cette dynamique, Palm CI s’est imposée lors des transactions de la séance, représentant 20,66 % des échanges pour un montant de 117,2 millions FCFA. Le volume total des échanges a atteint 567,64 millions FCFA.