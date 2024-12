Le président élu américain Donald Trump assistera à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce samedi 7 décembre. Cet événement marque son premier déplacement officiel à l’étranger depuis sa victoire présidentielle. Dans un message sur Truth Social, il a exprimé son admiration pour le travail de restauration réalisé sous la présidence d’Emmanuel Macron.

France : Donald Trump va assister à la réouverture historique de la cathédrale Notre-Dame

La cathédrale Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes après l’incendie dévastateur du 15 avril 2019. Ce drame avait suscité une vive émotion mondiale, notamment lors du premier mandat de Donald Trump. L’ancien président avait alors proposé une solution atypique : l’envoi d’avions bombardiers d’eau pour éteindre les flammes, une idée finalement écartée par les professionnels.

Dans son message d’annonce, Donald Trump a salué les efforts de la France : « Le président Emmanuel Macron a fait un travail merveilleux en veillant à ce que Notre-Dame soit restaurée pour retrouver toute sa gloire, et même plus. » Ce geste symbolique témoigne de l’importance de cet événement pour les relations internationales et culturelles.

Emmanuel Macron, qui avait félicité Trump pour sa victoire le 5 novembre dernier, a déclaré sur Twitter : « Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. » Cette déclaration reflète les relations fluctuantes qu’ils ont entretenues par le passé.

Premier déplacement à l’étranger pour Donald Trump depuis son élection

Paris sera la première destination à l’étranger de Donald Trump depuis son retour en politique active. Pendant son premier mandat, il avait particulièrement apprécié son invitation au défilé militaire du 14 juillet 2017, qu’il avait qualifié d’« impressionnant ». Cet épisode avait renforcé temporairement ses liens avec la France.

Les relations franco-américaines avaient toutefois connu des tensions, notamment en raison de désaccords politiques. Cependant, cet événement semble marquer un nouveau départ. La présence de Trump et de Jill Biden, qui représentera son époux Joe Biden, souligne l’importance internationale de cette réouverture.

Trump s’est exprimé sur Truth Social en félicitant la France pour sa résilience : « Notre-Dame incarne l’esprit et la force de la nation française. »

Ce déplacement met en lumière l’importance stratégique et culturelle de la France dans les relations internationales. L’accent est également mis sur l’évolution de la coopération entre Donald Trump et Emmanuel Macron, deux leaders aux approches parfois divergentes mais capables de se retrouver autour d’enjeux communs comme le patrimoine et la diplomatie.

Paris, théâtre de cet événement, rappelle que la culture reste un pont entre les nations même dans un contexte politique complexe.