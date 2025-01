La BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) a tenu sa première séance de cotation de la première semaine du nouvel an. Au cours de cette séance, les principaux indices de la BRVM ont enregistré des baisses. Ce recul est attribué à une forte faiblesse du marché.

BRVM : Marché des actions en baisse

La séance de cotation du marché des actions de la BRVM a enregistré une baisse, qui a eu des impacts négatifs sur les principaux indices de la BRVM. Lors de la cotation, l’indice BRVM Composite a reculé de 0,03 %, s’établissant à 275,83 points. De même, le BRVM 30 a baissé de 0,02 %, atteignant 138,54 points. En outre, l’indice BRVM Prestige a accusé une baisse notable de 0,22 %, clôturant à 114,05 points. Cette performance négative est due à la faible persistance du marché par les titres phares.

BRVM : Contraction de la capitalisation des titres phares

En ce début d’année, les titres phares de la BRVM, tels que Sonatel et Société Générale CI, ont connu une contraction de leur capitalisation. Ainsi, Sonatel a reculé de 0,42 %, s’établissant à 23 900 FCFA, tandis que Société Générale CI a enregistré une baisse de 1,51 %, atteignant 20 485 FCFA. Cette tendance baissière a été accentuée par une balance des variations orientée du côté des vendeurs. Sur 27 valeurs analysées, 16 étaient en recul, contre 11 en progression, ce qui reflète une pression accrue sur le marché des vendeurs.

Individuellement, Setao CI, Tractafric, et Sicor CI ont enregistré les plus fortes baisses. Setao CI a subi une dépréciation de 7,37 %, clôturant à 440 FCFA. Elle est suivie par Tractafric, en recul de 6,52 %, à 2 150 FCFA, et Sicor CI, qui a perdu 6,08 %, terminant à 4 015 FCFA.

BRVM : Les meilleures performances

Toutefois, certaines actions ont affiché une meilleure performance. Solibra CI a enregistré la meilleure progression, avec une hausse de 7,34 %, atteignant 13 900 FCFA. Palm CI et Sicable ont respectivement avancé de 5,51 % (5 265 FCFA) et 5,29 % (1 095 FCFA).

Outre les performances de Solibra CI et Palm CI, trois autres titres ont également donné satisfaction lors de cette séance de cotation : Sitab, Nestlé, et le poids lourd Sonatel, qui ont concentré à eux seuls 39,27 % des échanges. Ces transactions ont généré un volume de 83,57 millions FCFA, sur un total de 212,88 millions FCFA échangés sur le marché.