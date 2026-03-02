© Burkina Faso : 180 000 Œufs saisis et transformés en engrais

Au Burkina Faso, la synergie entre les services de douanes et les vétérinaires a permis de faire une saisie importante. 180 000 oeufs avariés ont été arraisonnés. Et contrairement à ce qui se fait habituellement, ils ne seront pas simplement détruits. La marchandise saisie est estimée à plus de 12 millions FCFA
Burkina Faso : plus de 12 millions FCFA d’œufs saisis
Six cent cartons d’oeufs contenant 30 plaquettes chacun, soit 180 000 oeufs ont été saisis le vendredi 27 février. Les services compétents reprochent aux transporteurs l’absence de « documents sanitaires autorisant l’importation des produits ».
Au-delà de cette irrégularité administrative, il a été établi que ces œufs provenaient d'une zone touchée par l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP), en violation flagrante des arrêtés interdisant l'importation de produits aviaires issus de pays à risque.
Le Directeur de la santé publique vétérinaire et de la législation assure que les analyses ont révélé des « risques sanitaires majeurs pour la population, notamment la présence de la bactérie E.coli ». Cette bactérie est « responsable d’infection digestives graves telles que la diarrhée, les douleurs abdominales et vomissements »
Les œufs saisis ont été détruits selon les normes. Les œufs ont été par la suite recyclés pour la fabrication d’engrais organiques pour la production agricole.
Par cette saisie d’envergure, les autorités sanitaires entendent lancer un signal fort aux importateurs. Ils sont invités à respecter « strictement la réglementation en vigueur afin d’éviter d’importantes pertes financières ».