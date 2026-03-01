Burkina Faso : faux, le général Célestin Simporé n’a pas été tué en Iran

Des publications annoncent sur Facebook la mort du général de division Célestin Simporé, ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique du Burkina Faso, dans les frappes en Iran. Les auteurs des publications prétendent que le haut gradé burkinabè a été tué dans les frappes israélo-américaines lancées contre l’Iran le samedi 28 février 2026. Sauf que ces publications ne sont soutenues par aucune preuve tangible. Aucune source officielle et crédible n’a annoncé la mort du militaire burkinabè.

Burkina Faso – « Vérif » : le général Célestin Simporé tué dans les frappes en Iran ?

Dans la nuit du samedi 28 février 2026, la page Facebook dénommée Monsieur Vaho a écrit (ici) : « Burkina Faso : C’est chaud actuellement dans le Moyen-Orient… la guerre a éclaté… !!! Les Américains et les Israéliens bombardent l’Iran. Mais Célestin Simporé, le ministre burkinabé de la Défense qui était en Iran pour négocier une coopération militaire, a été tué dans les bombardements ». Après 17 h de temps, la publication a recueilli plus de 1 000 commentaires et 57 partages.

Interrogé sur la véracité de l’information, Monsieur Vaho a répondu : « Je viens de vous donner une information et une information ne se discute pas. »

Capture d’écran de la publication sur la page Monsieur Vaho

Une autre publication annonçant la mort du général Célestin Simporé se retrouve (ici) sur la page Amara Kaba qui réunit 220 000 followers. « Un site d’information iranien annonce la mort du ministre de la Défense du Burkina qui se trouvait à Téhéran pour négocier une coopération militaire. Une chose est sûre : le ministre était en déplacement à Téhéran depuis le 23 février. Nous attendons la confirmation des autorités du Burkina Faso », a-t-il écrit. Après 13 h de temps, la publication a suscité 400 commentaires et huit partages.

Capture d’écran de la publication sur la page Amara Kaba

Contexte

Les publications indiquant la mort de Célestin Simporé en Iran sont intervenues suite aux frappes lancées contre Téhéran depuis le samedi 28 février 2026. Célestin Simporé, ministre de la Défense burkinabè, a été reçu récemment en Iran par les autorités iraniennes dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Ce qui conforte la position des auteurs des publications qui estiment que le général de division n’est pas rentré à Ouagadougou avant l’attaque.

Vérification

Une première vérification sur Google avec les mots clés : « Célestin Simporé tué en Iran » ou « Célestin Simporé mort en Iran » n’a conduit à aucun article publié sur un site officiel et crédible évoquant la mort du général de division. La plupart des sites internet qui s’affichent proposent des articles sur la visite du ministre burkinabè de la Défense en Iran le lundi 23 février 2026.

Le site iranien indiqué comme source par Amara Kaba n’affiche aucune information liée à la mort de Célestin Simporé.

Capture d’écran des réponses de recherches sur le site iranien cité Amara Kaba

Les recherches ont conduit à de récentes publications (1, 2,3) de plateformes officielles qui montrent que le Général Célestin Simporé est rentré au Burkina Faso après sa visite en Iran. Le vendredi 27 février 2026, le général de Division Célestin Simporé, ministre d’État, Ministre de la Guerre et de la Défense Patriotique, a participé à la cérémonie de sortie de la 1re promotion du Cours d’État-Major de l’Institut de l’Enseignement Militaire Supérieur TIEFO AMORO (IEMS-TA). Avant ça, il a été vu sur le tarmac de la base aérienne de Ouagadougou le 25 février 2026, où il a accueilli la délégation malienne venue dans le cadre de la réunion des ministres de l’AES autour de la feuille de route de l’An II.

Photo de famille de la cérémonie de sortie de la 1ère Promotion du Cours d’État-Major – Vendredi 27 février 2026. Source : Etat-Major Général Des Armées Du Burkina Faso

Le général de division Célestin Simporé sur le tarmac de la base aérienne de Ouagadougou le 25 février 2026. Source : Ministère des Affaires Étrangères du Niger

Verdict

Le général de division Célestin Simporé a effectué une visite de travail en Iran le lundi 23 février 2026. Des sources officielles ont indiqué sa participation à des évènements officiels tenus les 25 et 27 février 2026 à Ouagadougou. Ce qui signifie qu’il est rentré après avoir été reçu par les autorités iraniennes le 23 février 2026.

Aucune source n’indique son retour en Iran entre le 27 février et le 28 février 2026, date où les frappes ont été lancées contre l’Iran.

L’information faisant état de sa mort dans les frappes en Iran n’est pas vérifiée.