© Burkina Faso - USA : un accord de 147 millions de dollars signé

Les États-Unis tentent de se repositionner au Burkina Faso après la crise des visas. Les deux pays viennent de conclure un accord stratégique dans le secteur de la santé. Il est estimé à 147 millions de dollars et vise à renforcer la sécurité sanitaire dans le pays.

Le Burkina Faso et les Etats-Unis signent un accord sanitaire

Le département d’État américain a annoncé la signature d’un mémorandum d’entente bilatéral de cinq entre le Burkina Faso et les États-Unis. Le document définit les bases d’une coopération sanitaire dont l’objectif est d’améliorer la capacité du Burkina Faso à prévenir la propagation des maladies infectieuses.

Le montant global de l’accord est de 147 millions de dollars. Cette dotation financière sera déployée dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies infectieuses. Des actions sont également prévues pour renforcer la surveillance des maladies et apporter une réponse appropriée aux épidémies.

Une offense diplomatique des Etats-Unis

Le Burkina Faso n’est pas le seul pays africain pris en compte dans ce déploiement d’aide des États-Unis. Dix-sept protocoles d’accord bilatéraux sur la santé ont été conclus avec le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Eswatini, l’Éthiopie, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, la Sierra Leone et l’Ouganda.

Certains pays comme le Zimbabwe et la Zambie n’ont pas signé. Le Zimbabwe a formellement rejeté l’offre pour des raisons liées à la souveraineté et aux dispositions relatives aux structures de contrôle indiquées dans l’accord. Quant à la Zambie, elle a émis des réserves sur certains points. La poursuite des négociations entre les États-Unis et la Zambie dépendra des modifications des points incriminés.