© Burkina Faso : la ville de Titao attaquée

Au Burkina Faso, des hommes armés ont attaqué ce samedi 14 février 2026 la ville de Titao dans le Nord du pays.

Burkina Faso : première attaque terroriste à Titao depuis 2015

Comme le rapporte RFI ce dimanche, au Burkina Faso, la ville de Titao a été attaquée ce samedi. Le camp militaire de la ville, les installations téléphoniques et les commerces ont été détruits et pillés. Pour l’heure, aucune communication officielle sur cette attaque n’a été annoncée. Depuis le début des attaques terroristes au Burkina Faso en 2015, c’est donc la toute première fois que la ville de Titao subit une attaque d’une telle ampleur.

Burkina Faso : la ville de Titao valide la dissolution des partis politiques

Dans la ville de Titao au Burkina Faso, plusieurs habitants ont salué la mesure de la dissolution des partis politiques. Ils jugent cette décision nécessaire. Pour Amadé Younga qui s’est confié au micro de la presse locale, la décision relative au transfert des biens des partis politiques constitue une initiative salutaire.

Pour Boukary Kagoné, un parti politique fonctionne comme une association et ses biens n’appartiennent pas à des individus. « Lorsqu’un parti est dissous, son patrimoine doit l’être également. En revanche, lorsqu’un responsable acquiert un bien pour un usage personnel, celui-ci relève d’un patrimoine privé », a-t-il précisé, expliquant que cette décision permettra de distinguer les personnes intègres de celles qui ne le sont pas.

De son côté, Flavien Tapsoba a vu dans cette mesure un moyen pour l’État de renforcer ses ressources. Un avis partagé par Sidiki Kindo, qui souligne que le reversement des biens des partis politiques profitera à l’ensemble de la population.