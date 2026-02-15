Burkina Faso : la ville de Titao attaquée

Durée de lecture : 2 minutes
Burkina Faso : la ville de Titao attaquée
© Burkina Faso : la ville de Titao attaquée
Montrer le sommaire Cacher le sommaire

Au Burkina Faso, des hommes armés ont attaqué ce samedi 14 février 2026 la ville de Titao dans le Nord du pays.

Burkina Faso : première attaque terroriste à Titao depuis 2015

Comme le rapporte RFI ce dimanche, au Burkina Faso, la ville de Titao a été attaquée ce samedi. Le camp militaire de la ville, les installations téléphoniques et les commerces ont été détruits et pillés. Pour l’heure, aucune communication officielle sur cette attaque n’a été annoncée. Depuis le début des attaques terroristes au Burkina Faso en 2015, c’est donc la toute première fois que la ville de Titao subit une attaque d’une telle ampleur.

Burkina Faso : la ville de Titao valide la dissolution des partis politiques

Dans la ville de Titao au Burkina Faso, plusieurs habitants ont salué la mesure de la dissolution des partis politiques. Ils jugent cette décision nécessaire. Pour Amadé Younga qui s’est confié au micro de la presse locale, la décision relative au transfert des biens des partis politiques constitue une initiative salutaire.

Burkina Faso : Après Orange, Ibrahim Traoré attaque les autres entreprises
Burkina Faso : après les Etats-Unis, Ibrahim Traoré séduit l’ONU

Pour Boukary Kagoné, un parti politique fonctionne comme une association et ses biens n’appartiennent pas à des individus. « Lorsqu’un parti est dissous, son patrimoine doit l’être également. En revanche, lorsqu’un responsable acquiert un bien pour un usage personnel, celui-ci relève d’un patrimoine privé », a-t-il précisé, expliquant que cette décision permettra de distinguer les personnes intègres de celles qui ne le sont pas.

Burkina Faso – Russie : signature d’un accord « historique »
Burkina Faso : le parlement approuve la dissolution des partis politiques

De son côté, Flavien Tapsoba a vu dans cette mesure un moyen pour l’État de renforcer ses ressources. Un avis partagé par Sidiki Kindo, qui souligne que le reversement des biens des partis politiques profitera à l’ensemble de la population.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie 2026