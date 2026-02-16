Burkina Faso : l’attaque contre Titao fait une vingtaine de morts

Au Burkina Faso, la ville de Titao qui était jusque-là épargnée par les attaques terroristes, a été prise d’assaut par un groupe d’assaillants samedi 14 février. Ils ont attaqué et pillé le camp militaire, mis le feu au marché de la ville et détruit les infrastructures de télécommunication. Le porte-parole des forces armées, le lieutenant-colonel Abdoul Aziz Ouedraogo s’est prononcé ce dimanche 15 février 2026 pour confirmé l’attaque sur la télévision nationale.

Burkina Faso : attaque contre Titao, les autorités brisent le silence

Au Burkina Faso, une journée après l’attaque de la ville de Titao, « la situation est sous contrôle à Titao », affirme le colonel Abdoul Aziz Ouedraogo, porte-parole des Forces armées burkinabè. Il était ce dimanche soir sur le plateau de la RTB. Il a bel et bien confirmé que des « attaques multiples » ont eu lieu samedi dans le nord du pays, tout en saluant « la vaillance et le professionnalisme des forces de défense » qui ont infligé « une lourde défaite aux terroristes avec la neutralisation de plusieurs dizaines d’entre eux ».

Selon des sources locales, les assaillants étaient « très nombreux ». Ils étaient répartis en trois groupes d’après ce que rapporte RFI. Le premier, constitué d’hommes armés à moto, a pris d’assaut le camp militaire, pillant armes et munitions. Un deuxième groupe d’assaillants a détruit les installations téléphoniques, isolant la ville de Titao. Enfin, un troisième détachement est entré dans la ville et s’est rué sur le marché. Les rebelles y ont dévalisé puis incendié les commerces et des camions de ravitaillement.

Après l’attaque, ils seraient les terroristes repartis vers le nord. Sur les réseaux sociaux, les habitants de Titao ont publié des appels à l’aide. Selon eux, les présumés terroristes ont promis de revenir dans la ville. Certaines sources locales évoquent au minimum une vingtaine de morts, sans doute plus.