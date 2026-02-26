© Burkina Faso : des ministres de l'AES en conclave

Plusieurs ministres des trois pays de l’Alliance des États du Sahel se réunissent au Burkina Faso dans le cadre d’une réunion stratégique. Les délégations malienne et nigérienne ont été accueillies à Ouagadougou dans l’après-midi du mercredi 25 février 2026. La rencontre est dédiée à la feuille de route de l’An II de la Confédération des États du Sahel (AES).

AES : la feuille de route de l’An II en débat à Ouagadougou

L’An II de la feuille de route de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) au cœur d’un conclave à Ouagadougou. Les participants se fixent pour objectif d’examiner et de valider les conclusions des travaux des hauts fonctionnaires des trois piliers de la Confédération des États du Sahel, consacrés à la feuille de route de l’AN II.

Les travaux ont été officiellement lancés par le président de la Commission nationale de la Confédération AES et chef de la délégation burkinabè Bassolma Bazie. Il a été appuyé par Bayard Mariama Gamatie, cheffe de la délégation nigérienne, et l’ambassadeur Mahamane Hamadou Maiga, chef de la délégation malienne.

« L’élaboration de la feuille de route et sa mise en œuvre permettront de maintenir l’élan de solidarité et de tenir haut le flambeau qui illumine le cœur et l’esprit des filles et fils de la Confédération, relevant les défis en matière de paix, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de libre circulation des personnes et des biens et du développement économique endogène », a indiqué le chef de la délégation malienne.

Bassolma Bazié, chef de la délégation burkinabè, a mis l’accent sur l’unité, la cohérence et la complémentarité qui doivent guider les travaux. « C’est une feuille de route confédérale et de ce point de vue, les équipes des trois pays frères devraient se retrouver pour savoir dans quel sens aller ensemble », a-t-il souligné.