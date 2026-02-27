© Un Américain condamné à la prison à vie pour viol au Burkina Faso

Reconnu coupable de viol sur mineures, Fode Sitafa Mara, un ancien employé de l’ambassade des États-Unis au Burkina Faso, écope de la prison à vie pour viol sur mineures. Le verdict est tombé le jeudi 26 février 2026 après deux semaines de procès en octobre 2025.

Pour avoir violé à plusieurs reprises des mineures au Burkina Faso, un Américain lourdement condamné

Quatre chefs d’accusation ont été retenus contre le prévenu. Il a été reconnu coupable d’agression sexuelle aggravée sur mineures, de tentative de contrainte et d’incitation de mineure à la débauche, de tentative d’entrave à la justice. Agé de 41 ans, le prévenu a été condamné à la prison à vie par un juge fédéral du district du Maryland. Au moment des faits, il travaillait à l’ambassade des États-Unis au Burkina Faso.

Selon le récit des faits, le prévenu avait profité de la vulnérabilité des filles alors que leur mère était très souffrante. Il avait proposé son aide en échange des faveurs sexuelles. « Il les a agressées sexuellement à plusieurs reprises pendant environ un an, alors qu’elles avaient entre 13 et 15 ans. Il a profité de la maladie grave de leur mère pour exiger des relations sexuelles, leur disant qu’il ne pouvait les aider sans contrepartie », révèlent les documents judiciaires. Le prévenu avait offert des téléphones aux filles afin de pouvoir les joindre lorsque son épouse est absente.

Les enquêtes ont été menées par le Bureau des enquêtes spéciales du DSS et le Bureau régional de sécurité du DSS à l’ambassade des États-Unis à Ouagadougou, ainsi que l’OIG et le HSI de l’USAID. Les services de sécurité burkinabè ont fortement contribué.