Le Burkina Faso a réussi à lever une somme de 32,99 milliards FCFA auprès des investisseurs du marché des titres publics. Cette deuxième intervention de l’année s’avère être un succès pour le gouvernement burkinabè. Ainsi, pour un objectif initial de 30 milliards FCFA, Ouagadougou a réuni 32,99 milliards FCFA, soit une augmentation de 2,99 milliards FCFA.

Burkina Faso, objectif plus qu’atteint sur le marché des titres publics de l’UMOA

Le Burkina Faso s’était fixé un objectif sur le marché des titres publics de l’UMOA . Ce but consistait à atteindre 30 milliards FCFA auprès des investisseurs pour sa deuxième intervention. À la grande surprise, cet objectif a été dépassé, atteignant 32,99 milliards FCFA, soit une augmentation de 2,99 milliards FCFA, correspondant à un taux d’absorption de 66,46 %.

Par ailleurs, les investisseurs avaient proposé 49,65 milliards FCFA, pour un taux de couverture de 165,52 %. La grande majorité des offres retenues proviennent du Burkina Faso, avec un montant de 15,1 milliards FCFA.

Burkina Faso, détails de l’opération du sur le marché des titres publics de l’UMOA

Cette opération s’est déroulée à travers deux instruments de BAT (Bons Assimilables du Trésor) de maturité 364 jours et OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturités 3, 5 et 7 ans. Dans la mise en œuvre de l’opération, le Bon Assimilable du Trésor (BAT) de maturité 364 jours a enregistré 18,59 milliards FCFA, avec un taux marginal de 9,38 % et un rendement moyen pondéré de 9,72 %.

En ce qui concerne les OAT de 3, 5 et 7 ans, elles ont obtenu respectivement 5,31 milliards FCFA (3 ans) avec un prix marginal de 9 070 FCFA8 milliards FCFA, (5 ans) avec un prix marginal de 9 041 FCFA et 1,1 milliard FCFA (7 ans) avec un prix marginal de 9 500 FCFA. Les rendements moyens pondérés de ces OAT se sont respectivement établis à 9,33 %, 7,18 % et 8,02 %, contre 9,48 %, 7,53 % et 7,34 % lors de l’émission précédente.

Une participation de sept pays

Les offres retenues lors de cette deuxième émission du Burkina Faso proviennent de sept pays. Outre le Burkina Faso, qui représente la majorité des souscriptions aux BAT et OAT, on note également la participation des pays suivants la Côte d’Ivoire 7,12 milliards FCFA, le Bénin 6,25 milliards FCFA, Mali 2 milliards FCFA, Sénégal 1,25 milliard FCFA le Togo : 1,01 milliard FCFA, et Guinée-Bissau : 0,22 milliard FCFA.