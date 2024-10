L’aventure d’Etienne Ndayiragije à la tête de l’équipe nationale du Burundi prend fin. Le technicien burundais a été limogé de ses fonctions de sélectionneur, a annoncé la Fédération burundaise de football.

Le Burundi se sépare d’Etienne Ndayiragije, entraineur des Hirondelles

Etienne Ndayiragije n’est plus sélectionneur des Hirondelles du Burundi. Il s’agit d’une décision de la Fédération burundaise de football qui intervient après les deux défaites consécutives face au Burkina Faso en 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025). Ces résultats décevants, ajoutés à des performances jugées insuffisantes ces derniers mois, ont poussé les dirigeants à mettre un terme à la collaboration.

Nommé sélectionneur en 2022, Etienne Ndayiragije n’a pas réussi à qualifier le Burundi pour la phase finale d’une grande compétition. Malgré quelques résultats encourageants, les performances de l’équipe sont restées irrégulières.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce licenciement. Hormis les résultats sportifs, des tensions entre l’entraîneur et certains joueurs auraient également contribué à cette décision. Par ailleurs, la fédération souhaiterait donner un nouvel élan à l’équipe nationale en vue des prochaines échéances.