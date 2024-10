La Confédération africaine de football (CAF) a sorti sa décision relative au match Libye – Nigeria en éliminatoire de la CAN 2025. La commission disciplinaire de l’instance faîtière du football africain a déclaré le Nigeria vainqueur par forfait face à la Libye. Cette sanction fait suite au traitement scandaleux réservé aux Super Eagles lors de leur déplacement à Benghazi.

Scandale en Libye : le Nigeria gagne par forfait et se rapproche de la CAN 2025

Bloqués pendant plus de 12 heures à l’aéroport d’Al Abraq dans des conditions déplorables, les joueurs nigérians ont été contraints de rebrousser chemin et de boycotter le match contre la Libye comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Face à ce mépris des règles et à l’atteinte à l’intégrité de la compétition, la CAF a décidé de sanctionner sévèrement la Fédération libyenne de football.

Ainsi, la commission disciplinaire de la CAF a indiqué dans sa décision du samedi 26 octobre 2024 que la Fédération libyenne de football est reconnue coupable d’avoir violé les règles de la compétition et est donc déclarée perdante par forfait (sur le score de 3-0). En plus de cette sanction sportive, la Libye devra s’acquitter d’une amende de 50 000 dollars qui doit être payée dans les 60 jours suivant la notification de la présente décision.

Cette décision met fin à toute polémique et permet au Nigeria de se rapprocher de la qualification pour la CAN 2025. Les Super Eagles, vice-champions d’Afrique en titre, sont désormais favoris pour remporter leur groupe.

La CAF devra à présent renforcer les contrôles pour éviter que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir. Il est également important que les fédérations nationales investissent davantage dans l’organisation de leurs compétitions afin de garantir des conditions de jeu optimales pour les joueurs.

Grâce à cette victoire, le Nigeria compte maintenant 10 points et est plus proche de se qualifier pour la CAN 2025. Le Bénin le suit avec 6 points, le Rwanda (5 points) puis la Libye avec 1 point, dans le groupe D.