Hervé Renard a fermement démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait exigé un salaire exorbitant pour devenir sélectionneur du Cameroun. L’ancien entraîneur des Lions de l’Atlas a assuré n’avoir jamais eu de discussion financière avec Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT).

Hervé Renard dément catégoriquement les rumeurs sur son salaire au Cameroun

Les médias camerounais avaient largement relayé l’information selon laquelle Hervé Renard aurait réclamé 200 000 euros par mois pour prendre en charge les Lions Indomptables du Cameroun. Ces allégations, qui avaient émané d’un document officiel du ministère des Sports, avaient suscité une vive polémique.

Dans une interview accordée à Jeune Afrique, puis dans Le Monde Afrique, le technicien français a catégoriquement démenti ces informations. « C’était totalement faux puisqu’il n’y avait eu aucune discussion financière avec Samuel Eto’o que j’avais rencontré en France », a-t-il laissé entendre.

Hervé Renard a également exprimé son agacement face à ces allégations, qu’il considère comme une tentative de le discréditer. « Il y a des gens que cela arrange de faire croire que je coûte cher. Je n’ai pas aimé cette façon de procéder. Ce n’est pas franc », a-t-il déclaré.

Cette affaire illustre une nouvelle fois la complexité des relations entre les entraîneurs, les dirigeants et les médias dans le monde du football. Les rumeurs et les informations non vérifiées peuvent avoir des conséquences importantes sur la carrière d’un entraîneur et sur l’image d’une fédération.