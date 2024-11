Donald Trump a remporté l’élection présidentielle du 5 novembre 2024 face à Kamala Harris des démocrates. Suite à cette victoire qui sanctionne le retour de Trump à la présidence des États-Unis, le président français Emmanuel Macron a tenu à lui adresser ses vives félicitations.

Le message d’Emmanuel Macron suite à l’élection de Donald Trump à l’élection présidentielle aux USA

« Félicitations, président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble, comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité », a adressé Emmanuel Macron au candidat ayant remporté la présidentielle aux USA.

Ce message du chef d’État français marque une volonté affichée de reprendre la coopération avec le 47ᵉ président des États-Unis. Emmanuel Macron espère donc restaurer les relations bilatérales et les réchauffer afin que les citoyens français et américains puissent en tirer le meilleur profit.

À noter que Donald Trump fait son grand retour à la Maison-Blanche après avoir perdu l’élection face à Joe Biden en 2020, où il était candidat à sa propre succession.