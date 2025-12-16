CAN 2025 : Le Gabon privé de Pierre-Emerick Aubameyang

Terrible nouvelle pour le Gabon à seulement cinq jours du coup d’envoi de la CAN 2025. Pierre-Emerick Aubameyang s’est blessé avec l’OM dimanche dernier.

CAN 2025 : Aubameyang forfait pour le choc entre le Gabon et le Cameroun

Durant la CAN 2025, le Gabon aura fort à faire dans le groupe F avec le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mozambique. Malheureusement pour les Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang sera forfait pour le premier match de poule face aux Lions Indomptables. La Fédération gabonaise a annoncé la mauvaise nouvelle dans la soirée de ce lundi 15 décembre 2025.

« Le staff médical de l’Olympique de Marseille a souhaité faire la prise en charge médicale en cité phocéenne après concertation avec le staff médical de l’équipe nationale. Le joueur est indisponible pour le match du 24 décembre contre le Cameroun. En fonction de l’évolution clinique et en imagerie, une participation au match du 28 décembre contre le Mozambique est envisageable », peut-on lire dans le communiqué relayé par Afrik-foot.

🚨L’attaquant star de l’équipe nationale du Gabon Pierre Emerick Aubameyang est forfait pour affronter le Cameroun. Pour le 1er match de la compétition nos Lions seront allégés d’un atout majeur de notre adversaire.🇬🇦😬 pic.twitter.com/DYfTcoIjCb — Joueurs camerounais 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) December 15, 2025

Liste du Gabon pour la CAN 2025

Pour cette CAN 2025 au Maroc, le commando du Gabon est composé de 28 éléments. Découvrez la liste :

Gardiens : Loyce Marius Mbaba (Stella Club d’Adjamé), Anse Demba Ngoubi (Mosta FC), Junior Bekale (Hafia FC)

Défenseurs : Antony Oyono (Frosinone Calcio), Jérémy Oyono (Frosinone Calcio), Johann Obiang (US Orléans Loiret), Jacques Ekomie (SCO d’Angers), Aaron Appindangoye (Sivasspor), Bruno Ecuele Manga (Paris 13 Atlético), Alex Moucketou (Aris Limassol), Mick Kila Onfia (Hafia FC), Jonathan Do Marcolino (APOEL Nicosie), Uriel-Michel Mboula (FC Metz)

Milieux : Mario Lemina (Galatasaray SK), Nze Samake (Stade d’Abidjan), Guelor Kanga (Étoile Rouge de Belgrade), Eric Bocoum (Gol Gohar Sirjan FC), B. André Poko (Amed SK), Ruben Loufilou (Al-Mina’a SC), Ibrahim Ndong (Esteghlal Téhéran)

Attaquants : Shavy Babicka (Toulouse FC), Teddy Averlant (Amiens SC), Denis Bouanga (Los Angeles FC), Edlin Essang-Matou (USM Khenchela), Malick Evouna (AS Mangasport Moanda), Pierre Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille), Royce Openda (Bordeaux), Jim Allevinah (Angers SCO)

Les Panthères du Gabon entreront directement dans le vif de la CAN 2025 face aux Lions indomptables et devront absolument faire le plein de points contre le Mozambique pour arriver serein face à la Côte d’Ivoire.

Première journée : 24 décembre

21 h : Cameroun – Gabon, Grand Stade d’Agadir

Deuxième journée : 28 décembre

13 h 30 : Gabon – Mozambique, Grand Stade d’Agadir

Troisième journée : 31 décembre