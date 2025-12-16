CAN 2025 : Opta connait déjà le grand vainqueur

Dans cinq jours, le coup d’envoi de la CAN 2025 sera donné au Maroc. Si plusieurs grandes figures du football africain désignent déjà leurs grands favori pour soulever le trophée le 18 janvier, Opta tient déjà le vainqueur.

CAN 2025 : Opta offre déjà le trophée au Maroc statistiques à l’appui

La CAN 2025 démarre dimanche prochain. Déjà, l’excitation monte d’un cran pour cette édition qui s’annonce très compétitive sur les terres du Royaume du Maroc. Depuis des semaines, les débats font rage parmi les suiveurs de la compétition, pour apporter un peu de nuance. Hier lundi, Opta a sorti les prédictions de son superordinateur.

D’après les projections d’Opta, le Maroc, en quête d’un premier titre depuis 1976, devrait bénéficier de l’avantage à domicile pour cette CAN 2025, car il est le grand favori avec 19,1 % de chances de victoire finale. Derrière, l’Égypte (12,4 %), le Sénégal (12,3 %) et l’Algérie (12 %) se disputent les places d’honneur dans un top 4 ultra-serré, signe clair que la compétitivité s’intensifie sur le continent-mère.

AFCON 2025: Opta Supercomputer Predictions 📈 The Africa Cup of Nations begins this week, with hosts Morocco among the sides looking to dethrone reigning champions Côte d’Ivoire. Here are the Opta supercomputer's pre-tournament projections. pic.twitter.com/ziTgomxRYu — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 15, 2025

Vainqueur de l’édition 1976 de la Coupe d’Afrique des nations, son unique titre continental, le Maroc devra avoir les épaules solides et les crampons affûtés pour ce tournoi à la maison, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Avec les bonnes nouvelles enregistrées avec Achraf Hakimi et Amrabat, les Lions de l’Atlas ont désormais toutes les armes pour aller chercher ce sacre tant désiré à domicile. Un pays entier et en ébullition attend un triomphe à domicile.