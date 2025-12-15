CAN 2025 : coup dur en vue pour Sébastien Haller ?

À une semaine du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations – CAN 2025, un doute sérieux plane autour de Sébastien Haller. Et ce doute tombe mal. Très mal même, pour une sélection ivoirienne qui comptait sur son attaquant pour porter l’ambition offensive des Éléphants.

CAN 2025 : Sébastien Haller déjà menacé par une blessure ?

Dimanche, face à Breda, tout semblait pourtant anodin au moment où Haller faisait son entrée à la 68ᵉ minute. Une reprise tranquille, sans excès. Puis, presque sans prévenir, la crispation. Douze minutes plus tard, l’attaquant quittait la pelouse, le visage fermé, conscient sans doute que ce genre de signal, à ce moment précis de la saison, n’a rien d’anodin. Les images ne trompent guère : une douleur localisée à l’arrière de la cuisse, évoquant une atteinte musculaire aux ischio-jambiers.

Pour le staff ivoirien, l’inquiétude est immédiate. Convoqué par Émerse Faé pour conduire l’attaque lors de cette CAN très attendue, Sébastien Haller n’est pas un joueur comme les autres. Son expérience, son sens du placement, sa capacité à peser sur les défenses, mais aussi ce qu’il incarne depuis son retour au premier plan après des mois compliqués, en font un élément central du projet. À 31 ans, avec 34 sélections et 11 buts, il reste la référence offensive la plus crédible du groupe.

La question, désormais, est simple mais lourde de conséquences : sera-t-il apte à tenir sa place ? Une blessure aux ischio-jambiers, même légère, impose rarement des délais confortables. Une semaine, parfois deux, parfois plus. Tout dépendra des examens médicaux à venir et, surtout, de la nature exacte de la lésion. Étirage, élongation, déchirure… chaque scénario raconte une histoire différente.

Blessé face à Breda, Haller pourra-t-il mener l’attaque ivoirienne ?

Dans l’entourage de la sélection, on se veut prudent. Rien d’officiel pour l’instant, aucune annonce alarmiste. Mais le timing est cruel. Une CAN à domicile ne se joue pas avec des paris hasardeux, et forcer le retour d’un attaquant clé pourrait coûter plus cher que son absence temporaire.

Si Sébastien Haller venait à être diminué, voire forfait, Émerse Faé devrait revoir ses plans offensifs. D’autres options existent, bien sûr, mais aucune ne présente exactement le même profil. Et dans une compétition où la pression populaire sera immense, chaque détail comptera.

Reste à attendre. Attendre le verdict médical, attendre les premières communications du staff, attendre aussi de savoir si cette alerte restera un simple frisson… ou le premier vrai coup dur de la CAN ivoirienne.

