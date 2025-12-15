Coupe du Monde 2026 : Le Ghana va défier l’Allemagne en amical

© Black Stars du Ghana

Ce lundi 15 décembre 2025, le Ghana a officialisé un match amical à venir contre l’Allemagne. C’est notamment dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2026.

Le Ghana face à l’Allemagne pour préparer la Coupe du Monde 2026

En Mars prochain, l’Allemagne affrontera le Ghana dans un match amical. La rencontre se tiendra le lundi 30 mars 2026 à Stuttgart. Cette rencontre s’inscrit dans la préparation des deux équipes en vue de la Coupe du Monde FIFA 2026, qui se déroulera au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Les Black Stars du Ghana, dirigés par Otto Addo, aborderont cette rencontre avec ambition. Pour le sélectionneur ghanéen : « C’est une occasion incroyable de nous mesurer à l’une des meilleures équipes du monde ». Des propos qu’on peut lire dans le communiqué de la fédération ghanéenne de football.

Le Ghana, qui ne sera pas au rendez-vous pour la CAN 2025, s’est qualifié en terminant premier de son groupe pour la Coupe du Monde 2026 et évoluera dans le groupe L face à l’Angleterre, la Croatie et le Panama. Les deux nations se sont déjà rencontrées à trois reprises : en 1993 lors d’un match amical à Bochum (6-1 pour l’Allemagne), puis en phases de groupes des Coupes du Monde 2010 et 2014 (1-0 pour l’Allemagne et 2-2). Le coup d’envoi de ce choc amical est prévu à 20h45.

