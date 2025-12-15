CAN 2025 : Les objets interdits dans les stades

Dans six jours, le coup d’envoi de la CAN 2025 sera donné au Maroc. Mais avant, la Confédération Africaine de Football (CAF), a annoncé certaines règles à impérativement respecter.

CAN 2025 : La CAF interdit le port des feux d’artifice

Dans le but de garantir la sécurité et le confort de tous les spectateurs durant la CAN 2025 (du 21 décembre au 18 janvier), des règles strictes concernant les objets personnels seront appliquées aux entrées des stades. En effet, il est formellement interdit d’introduire des armes, objets tranchants, feux d’artifice, fumigènes ou explosifs. Aussi, les bouteilles, canettes, articles en verre, boissons alcoolisées et substances illicites sont prohibés. Ces mesures de la CAF visent à prévenir tout incident et à maintenir une ambiance sereine et festive.

Afin de faciliter l’accès et d’accélérer les contrôles, les spectateurs sont priés de ne pas se présenter avec de grands sacs ou sacs à dos. Les pointeurs laser et tout matériel à caractère politique sont également strictement interdits durant cette CAN 2025. Le respect de ces consignes est essentiel pour assurer une expérience agréable et sans danger pour l’ensemble de la communauté du football.

