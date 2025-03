Le Sénégal a choisi de se mesurer à l’Irlande dans le cadre de sa préparation en vue de la CAN 2025, qui se déroulera au Maroc. Ce match amical aura lieu le vendredi 6 juin 2025 à 19h45, heure locale, au prestigieux Aviva Stadium de Dublin, en Irlande, soit quatre jours avant celui contre l’Angleterre, annonce l’instance faitière du football sénégalais.

Match amical : Le Sénégal face à l’Irlande avant la CAN 2025

Ce match contre l’Irlande représentera une étape importante pour les Lions de la Teranga, qui cherchent à peaufiner leur jeu et à tester leur cohésion d’équipe avant la grande échéance continentale. Après une belle campagne qualificative, l’équipe sénégalaise est plus déterminée que jamais à défendre son statut de favori.

Ce test amical sera l’occasion pour le sélectionneur Aliou Cissé de peaufiner les derniers réglages tactiques, tout en donnant du temps de jeu aux joueurs clés ainsi qu’aux jeunes talents qui cherchent à se faire une place dans l’équipe.

A lire aussi : Sénégal : Programme chargé pour les éliminatoires du Mondial 2026

Le Sénégal, déjà reconnu pour sa puissance et son talent sur la scène africaine, compte sur ce match pour affiner ses stratégies avant de se lancer dans le tournoi africain, où la compétition s’annonce de plus en plus relevée avec de nombreuses équipes de qualité.