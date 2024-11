Au Nigeria, une nouvelle attaque meurtrière a frappé l’armée dans le nord-est du pays. Dans la nuit de samedi à dimanche, des combattants de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) ont lancé un assaut contre une base militaire à Kareto, dans l’État de Borno.

L’ISWAP inflige de lourdes pertes à l’armée au Nigéria

Selon des sources militaires, au moins cinq soldats du Nigeria ont perdu la vie et dix autres ont été blessés lors de cette attaque. Quatre soldats sont toujours portés disparus. Les terroristes ont également incendié plusieurs véhicules, dont un camion blindé.

Dans un communiqué, l’ISWAP a revendiqué l’attaque, affirmant avoir tué et blessé plus de 20 soldats grâce à un attentat suicide à la voiture piégée. Le groupe djihadiste a aussi allégué avoir détruit la base militaire et incendié de nombreux véhicules.

Située à proximité de la frontière avec le Niger, la région du lac Tchad, où se trouve l’État de Borno, est depuis plusieurs années le théâtre d’affrontements entre l’armée nigériane et les groupes djihadistes Boko Haram et ISWAP. Ces derniers multiplient les attaques contre les civils et les forces de sécurité, semant la terreur dans la région.

L’insurrection djihadiste qui sévit au Nigeria depuis plus de quinze ans a entraîné un lourd bilan humain et matériel. Des milliers de personnes ont été tuées, des millions d’autres ont été déplacées de chez elles et de vastes zones sont sous le contrôle des groupes armés.