Dans le cadre de la 6ᵉ et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, les supporters ivoiriens et tchadiens peuvent désormais se procurer leurs billets pour le match tant attendu opposant la Côte d’Ivoire au Tchad. La Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé l’ouverture de la billetterie pour cette rencontre.

Tout savoir pour assister au match Côte d’Ivoire – Tchad en éliminatoire de la CAN 2025

Plusieurs points de vente ont été mis en place à Abidjan pour faciliter l’achat des billets. Vous pourrez vous rendre dans les lieux suivants :

Cocody : Ivoire Trade Center, centre commercial à côté de Monop (0777097050)

Cocody : Angel’s Service Riviera Faya, Supermarché Bon Prix (0707629696)

Cap Tranding Angré Château carrefour BATIM Boulangerie Le Jour du Pain

Plusieurs autres sites sont également retenus pour la vente des billets de cette rencontre de la CAN 2025. Il s’agit des zones de Marcory, Koumassi, Treichville, Yopougon et Abobo dont les renseignements sont inscrits sur le document ci-dessous.

Les tarifs des billets varient en fonction des catégories :

Catégorie VVIP : 150 000 FCFA

Catégorie VIP : 100 000 FCFA

Catégorie Hospitality : 50 000 FCFA

Catégorie 1 : 10 000 FCFA

Catégorie VIP : 100 000 FCFA Catégorie Hospitality : 50 000 FCFA Catégorie 1 : 10 000 FCFA Catégorie 2 : 5000 FCFA

Catégorie 3 : 2000 FCFA

La vente des billets a commencé le 12 et se terminera ce lundi 18 novembre. Il est conseillé d’acheter vos billets en avance pour éviter les files d’attente.

Selon l’information livrée par la FIF, ce match se déroulera au Stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan mardi 19 novembre à partir de 16 heures GMT.